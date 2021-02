VI Nations: l'Ecosse met la pression sur la date de report du match contre la France

Le sélectionneur de l'Ecosse Gregor Townsend juge "décevant" de ne pas pouvoir affronter la France dimanche dans le cadre du Tournoi des VI Nations. Il rappelle, dans un communiqué, que le match devra être reporté à une date qui lui permettra de pouvoir s'appuyer sur ses meilleurs joueurs.

La décision est tombée ce jeudi midi. Le match entre le XV de France, diminué par de nombreux cas positifs au coronavirus, et l'Ecosse, initialement prévu dimanche dans le cadre du Tournoi des VI Nations, a été reporté. La veille, les organisateurs avaient pourtant décidé de maintenir la rencontre. Mais ce jeudi matin, la Fédération française de rugby a annoncé qu'un nouveau joueur français avait été testé positif, portant à 12 le nombre de cas de Covid-19 chez les joueurs tricolores, sans oublier certains membres de l'encadrement également touchés, dont le sélectionneur Fabien Galthié. Reste à savoir maintenant quand cette rencontre se disputera. Dans une semaine? Dans plusieurs mois?

"Nous travaillons sur la date de report de ce match et la communiquerons en temps voulu", a simplement fait savoir le comité des VI Nations. Une chose est sûre, l'Ecosse compte bien avoir son mot à dire. Dans un communiqué relayé par sa Fédération, le sélectionneur écossais Gregor Townsend assure qu'il comprend "pleinement la décision du groupe de surveillance des tests (du comité organisateur) de recommander le report de notre match contre la France pour des raisons médicales".

Il confie toutefois qu'il est "décevant de ne pas pouvoir jouer ce match dimanche". Il rappelle aussi que l'Ecosse voudra pouvoir s'appuyer sur ses meilleurs joueurs face aux Bleus afin de pouvoir évoluer "au même niveau que nous aurions eu ce week-end".

L'Ecosse veut avoir ses meilleurs joueurs

"Tout au long de ce tournoi et, précédemment, lors de l'Autumn Nations Cup, nous avons travaillé dur pour maintenir des protocoles Covid stricts qui nous ont permis de sélectionner nos équipes les plus fortes possibles pour ces importantes rencontres internationales. Nous souhaitons à tous les joueurs français et aux membres de l'encadrement touchés par le Covid un bon rétablissement et nous avons hâte de les affronter à une date ultérieure", ajoute-t-il.

Au sein du XV du Chardon, dix joueurs sont censés rentrer dans leurs clubs en Angleterre le week-end prochain, celui du 5-6-7 mars, durant lequel le Tournoi fait relâche.

C'est ce qui est prévu selon les accords signés entre la Fédération écossaise et la Ligue anglaise. En cas de report d'une semaine du match France-Ecosse, Gregor Townsend et ses joueurs pourraient donc se sentir floués. Français et Ecossais vont devoir négocier et trouver un terrain d'entente dans un calendrier pour le moins chargé entre la suite du VI Nations, les championnats nationaux et les Coupes d'Europe. Dans ces conditions, peut-on imaginer un report du match au-delà de la saison 2020-2021, par exemple en juillet ou en octobre? Réponse attendue et espérée dans les prochains jours.