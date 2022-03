XV de France: Penaud et Taofifenua de retour avant l'Angleterre, Willemse ménagé

Damian Penaud et Romain Taofifenua, positifs au Covid la semaine passée, ont retrouvé leurs partenaires du XV de France pour l’entrainement de mardi. En revanche, Paul Willemse était ménagé quatre jours avant le Crunch contre l’Angleterre dans le Tournoi des VI Nations. Avec de la continuité à venir dans le XV de départ.

Le compte à rebours est lancé. Après un entraînement en marchant la veille, le XV de France a haussé le rythme ce mardi, à quatre jours du match contre l’Angleterre, épilogue du Tournoi des VI Nations. Dans la grisaille cette fois, les hommes de Fabien Galthié se sont remis au travail avec un effectif (quasiment) au complet. Car si Yoram Moefana, toujours à Marcoussis mais désormais en simple spectateur, a été remplacé (en raison d’un genou douloureux) dès le début de semaine par Tani Vili, la bonne nouvelle vient de Damian Penaud et Romain Taofifenua.

Testés positifs au Covid mercredi dernier et donc forfait pour le déplacement victorieux à Cardiff (9-13), l’ailier clermontois et le deuxième ligne lyonnais sont de nouveau opérationnels. Ils ont pu sortir de leur isolement et retrouver leurs partenaires pour cette première vraie séance d’entraînement.

Vers une équipe sans surprise

C’est une équipe classique qui a lancé la semaine sur le terrain Pierre-Camou du Centre National du Rugby. Hormis Moefana remplacé par Penaud, les titulaires alignés au pays de Galles étaient de nouveau réunis. Avec Melvyn Jaminet à l’arrière, une paire de centres Fickou-Danty, Villière en numéro 11, la charnière Ntamack-Dupont. Devant, Jelonch, Alldritt et Cros étaient encore logiquement associés en troisième ligne, tout comme le trio Atonio-Marchand-Baille en première ligne.

En revanche, ce mardi, Paul Willemse n’était pas présent sur le terrain face aux jeunes du Stade Français. Le solide deuxième ligne de Montpellier, légèrement malade et fatigué, était ménagé mais il devrait bel et bien tenir sa place au Stade de France samedi soir (21h). Pour accompagner Cameron Woki, c’est Romain Taofifenua qui portait le numéro 5, avant sans doute de prendre place sur le banc ce week-end.

L’entraînement à haute intensité de mercredi après-midi permettra de confirmer ces premières indications de la semaine. Avec en perspective un XV de départ type proche de celui aligné régulièrement dès le mois de novembre contre la Nouvelle-Zélande et l’espoir d’offrir au rugby français le dixième Grand Chelem de son histoire.



La composition probable du XV de France contre l’Angleterre: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.