VI Nations: quatre Bleues à suivre lors du choc France-Angleterre

Les Bleues reçoivent l’Angleterre ce samedi (15h15) pour tenter de remporter le Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations. Laure Sansus, Caroline Drouin, Audrey Forlani et Agathe Sochat seront titulaires et espèrent faire tomber les Red Roses, invaincues depuis 22 matchs.

Laure Sansus (27 ans, demi de mêlée)

Auteure d’un doublé samedi dernier contre le pays de Galles (33-5), Laure Sansus (27 ans) brille depuis le début du Tournoi. D’abord remplaçante contre l’Italie (39-6) pour l’ouverture de la compétition, la demi de mêlée a depuis enchaîné les titularisations.

Pourtant, la Toulousaine aurait pu ne pas être là. En 2017, à seulement 22 ans, celle qui est déjà internationale à l’époque, décide de mettre un terme à sa carrière, trop tiraillée entre sa vie professionnelle et rugbystique. "Je faisais tout à moitié, je n'arrivais pas à performer sur le terrain. J'ai dû faire un choix, et la seule chose qui me permettait de manger, c'était mon travail", confiait-elle à L’Equipe en 2020. Mais après une année de pause, le Stade Toulousain la recontacte et Laure Sansus reprend du service. Cette fois, le club lui propose un poste en interne, avec des horaires adaptés à sa vie de joueuse.

Avec le numéro 9 dans le dos en club comme en équipe de France et un style de jeu similaire, Laure Sansus est parfois surnommée "la Antoine Dupont au féminin". Et même si les joueuses n’ont pas besoin d’être comparées à leurs homologues masculins pour exister, Laure Sansus juge l’analogie flatteuse. Surtout qu’avant la finale France-Angleterre pour le Grand Chelem, les questions sur leur volonté d’imiter le XV de France masculin sont nombreuses. "Les garçons écrivent leur histoire, nous la nôtre", répond Laure Sansus.

Caroline Drouin (25 ans, demi d'ouverture)

Absente à Cardiff car touchée au genou, Caroline Drouin sera bien de retour pour le Crunch. La Bretonne retrouve ainsi sa place de numéro 10 et renvoie Jessy Trémoulière sur le banc. "Caroline est notre numéro 1 au poste. On prend le pari de la faire commencer notamment pour sa dimension défensive et sa capacité à enchainer car il va y avoir de l’intensité", justifie Thomas Darracq, le responsable sportif des Bleues.

Face au rouleau compresseur anglais, Annick Hayraud, manager du XV de France, compte sur elle pour "défendre très fort". Mais Caroline Drouin illustre aussi les progrès de l’équipe de France dans le secteur du jeu au pied, qui leur avait jusque-là fait défaut. "C’est une fille complète d’un point de vue technique. Elle sait la confiance qu’on lui accorde et face aux Anglaises, je pense qu’elle peut animer le jeu de façon pertinente", développe Annick Hayraud. Particulièrement face aux Anglaises, Caroline Drouin sera attendue sur son jeu au pied d’occupation.

Audrey Forlani (30 ans, deuxième ligne)

C’est la principale information de la composition du XV de France pour affronter l’Angleterre. La deuxième ligne Audrey Forlani débutera la rencontre aux côtés de Madoussou Fall, et Céline Ferer glisse au poste de troisième ligne aile.

La stratégie des Bleues: se densifier pour faire face au redoutable pack anglais, mais aussi avoir un atout supplémentaire en touche avec une troisième deuxième ligne. "La conquête anglaise est efficace, on souhaite la combattre dans tous les aspects du jeu, et notamment dans les phases statiques, sur la mêlée et la touche, à terre ou dans les airs. L’expérience et les qualités d’Audrey Forlani nous permettent de faire ce choix", justifie Thomas Darracq.

Agathe Sochat (26 ans, talonneuse)

Après sa belle performance le week-end dernier à Cardiff, toute la première ligne française a été reconduite pour l’Angleterre. Entre Annaëlle Deshaye et Clara Joyeux: la talonneuse Agathe Sochat, également vice-capitaine de l’équipe. Titulaire face à l’Italie et l’Irlande, elle a ensuite disparu de la feuille de match, et même des couloirs de Marcoussis. Mais elle avait une (très) bonne excuse.

Agathe Sochat a en fait quitté le groupe fin mars pour être auprès de sa femme pour la naissance de sa fille. "Un départ précipité de Marcoussis pour assister à la meilleure des rencontres. Quelques jours de repos en famille avant de retrouver les Bleues à nouveau pour ce Six Nations 2022!", avait-elle annoncé sur Instagram.

"D'habitude, je suis réservée sur ma vie privée. Mais là, il fallait expliquer mon départ en plein Tournoi. […] Je voulais aussi montrer que tout n'est pas secret. Depuis l'été dernier, la PMA est légale en France. Je ne veux pas avoir un rôle de porte-parole, mais c'était une manière indirecte de le signaler. Et le message est chouette parce qu'il y a plein de femmes en questionnement ou qui n'osent rien dire. Eh oui, il y a des homosexuelles dans le sport, il y a aussi beaucoup d'hétérosexuelles, c'est comme partout. C'est la vie, quoi!", a ensuite confié Agathe Sochat dans les colonnes de L’Equipe.

Après deux semaines de pause, la Limougeaude a retrouvé les terrains de rugby et espère décrocher samedi le Grand Chelem qui échappe aux Bleues depuis 2018.