Coupe du monde 2023: les Bleus seront aussi basés à Aix-en-Provence

Info RMC Sport - Si Rueil-Malmaison sera bien le camp de base officiel du XV de France pour débuter la Coupe du monde 2023, les Bleus résideront ensuite à Aix-en-Provence pour préparer les deux derniers matchs de poule, comme le staff le souhaitait initialement.

Le XV de France ne passera pas tout son mois de septembre 2023 en région parisienne. Si Fabien Galthié et ses hommes auront Rueil-Malmaison pour camp de base officiel lors de la Coupe du monde, ils prendront ensuite la direction du Sud. Plus précisément d’Aix-en-Provence, désignée comme "site de match". C’était la volonté initiale de l’encadrement français, comme évoqué dès le mois de mars par RMC Sport, avant finalement que la ville des Hauts-de-Seine ne soit choisie par les Bleus et surtout en raison de la pression du comité d’organisation.

Du côté d’Aix, si l’information n’a pas été officialisée, on se prépare visiblement à une belle annonce. "On accueillera effectivement une équipe pendant deux ou trois semaines sur une base de site de match, en plus de son camp de base initiale, reconnait Olivier Penin, directeur des sports de la ville. Je ne peux pas vous communiquer le nom de l’équipe, mais elle sera prestigieuse..."

Le staff réuni la semaine prochaine à Aix

Selon les informations de RMC Sport, après les deux premières semaines passées près de l’hippodrome de Saint-Cloud pour préparer les rencontres contre la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre au Stade de France, et l’Uruguay, six jours plus tard à Lille à Lille, Antoine Dupont et les autres profiteront bien du climat provençal en marge des matchs de poule contre la Namibie à Marseille, le 21 septembre, et l’Italie, le 6 octobre à Lyon. Avant de revenir en région parisienne pour préparer un (très) probable quart de finale.

Une seule et même équipe, la France, profitera durant environ trois semaines des installations du stade Georges-Carcassonne et de l’hôtel Renaissance situé à quelques minutes de là, au cœur de la ville. Fabien Galthié et ses adjoints seront d’ailleurs réunis à Aix-en-Provence la semaine prochaine, notamment pour une reconnaissance des lieux, quasiment un an pour jour avant d’y poser leurs valises. Le compte à rebours est bien lancé.