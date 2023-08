France-Australie: les Bleus bouclent leur préparation pour la Coupe du monde par un carton

Les Bleus ont conclu leur campagne de matches tests avant la Coupe du monde de rugby en France par une large victoire (41-17) face à l'Australie, ce dimanche, au Stade de France. Le match d'ouverture du Mondial est prévu le 8 septembre, face à la Nouvelle-Zélande.

Les Bleus ont enregistré un troisième succès d’affilée (41-17) ce dimanche, face à l’Australie, avant d’entrer dans le vif du sujet le 8 septembre contre les Blacks, en ouverture de la Coupe du monde.

Au Stade de France, où ils affronteront les Néo-Zélandais dans moins de deux semaines, les Bleus ont longtemps balbutié leur rugby face une équipe, certes maladroite, mais joueuse, qui a obligé les joueurs de Fabien Galthié à défendre, et parfois à réaliser des exploits (39e), pour préserver leur avantage en première période.

Dans un match qui devait leur permettre de renforcer les repères collectifs et de "confirmer un état d’esprit", les Bleus se sont détachés grâce à un essai de Jonathan Danty (7e), son 4e, pour sa 23e cap avec le XV de France, et à l’efficacité de Thomas Ramos face aux perches. Buteur hors pair, le Toulousain a donné une leçon de justesse à Carter Gordon (4 échecs) pour maintenir les Australiens à distance raisonnable des Bleus, qui faisaient la course en tête à la pause.

Des étincelles en seconde période

Le carton jaune distribué à Vunivalu (52e) a marqué un premier tournant dans ce match, le serial finisseur Damian Penaud sanctionnant immédiatement cette infériorité numérique à la réception d’une offrande de son demi d’ouverture, Antoine Dupont, alors que les Australiens avaient une nouvelle fois investi le camp des Bleus.

Enfin libérés, les Bleus ont retrouvé de l'allant offensif et emballé la fin de match. Beaucoup plus inspirés qu’ils ne l’avaient été jusqu’alors, les joueurs du XV de France ont proposé un contenu très intéressant, à l'exception de ces deux essais encaissés (trois sur l'ensemble de la partie). Le sursaut d'orgueil des Wallabies (61e) consécutif à l’essai de Penaud n’aura été qu’un feu de paille. Profitant d’une libération rapide de Couilloud, Matthieu Jalibert tapait dans le dos de la défense en direction de son ailier Gabin Villière (63e).

Damian Penaud - encore lui - donnait encore plus d’éclat à ce succès français - le plus large des Bleus face à l’Australie - sur un éclair dont il a le secret (74e). L’ailier tapait un petit coup de pied par-dessus et profitait d’un rebond favorable pour inscrire un doublé.

Les joueurs du XV de France ont désormais douze jours pour peaufiner les derniers détails et procéder aux ultimes réglages avant le choc qui les attend face à la Nouvelle-Zélande. Ce dernier match, face à une équipe qui restait sur quatre défaits d'affilée, aura permis de gagner en confiance et de chasser quelques doutes, notamment sur la complémentarité de la charnière Dupont-Jalibert.

"On a de quoi travailler, a réagi Fabien Galthié au micro de TF1. Maintenant, on va basculer sur la compétition. C’était un match de préparation, ça nous permet de nous rôder. Maintenant on passe en mode compétition. Il va falloir monter d’un cran à tous les niveaux."