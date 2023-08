"D'abord la jambe gauche": Antoine Dupont rejoue la pub Volvic, 23 ans après Zinédine Zidane

Antoine Dupont, demi de mêlée du XV de France, est l’égérie de la marque d’eau Volvic pour laquelle il a repris la même campagne publicitaire que celle de Zinédine Zidane en 2000, entrée dans la mémoire collective.

Un bond en arrière de 23 ans. Antoine Dupont (26 ans), star du XV de France, a rejoué l’iconique publicité de Zinédine Zidane pour la marque d’eau Volvic. En marge de l’Euro 2000 remporté par les Bleus, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France avait fait la promotion des fameuses bouteilles d’eau minérale.

"D'abord la jambe gauche, toujours"

Assis et concentré dans un vestiaire, le numéro 10 des Bleus y détaillait sa supposée routine d'avant-match. "J’aime ces moments-là, lançait le Ballon d’or 1998. On est là, tous ensemble. Des ballons sur le sol, des regards qui se croisent."

"C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussette, chaussure. Puis, la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic toujours."

La publicité est rapidement entrée dans la légende au point d’être parfois considérée comme l’une des meilleures avec un sportif. Preuve de son impact, elle a souvent été parodiée et reste comme un symbole fort de la génération des premiers champions du monde.

Vingt trois ans plus tard, Antoine Dupont rejoue le scénario dans un décor un peu différent. Le meilleur joueur du monde en 2021 est, cette fois, en extérieur assis sur un banc au bord d’un terrain mais il répète le même rituel que "Zizou" deux décennies plus tôt.

"C'est toujours les mêmes gestes, lance-t-il avec le même visage grave. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussette, chaussure. Puis, la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic toujours."

La campagne est dévoilée huit jours avant le match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre (21h15, au Stade de France). Le capitaine des Bleus sera l’une des grandes stars de ce Mondial en France, pour lequel Volvic se présente comme un "supporter officiel".