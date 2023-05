VI Nations: "Tout a marché", Fickou revient sur la "branlée" infligée aux Anglais à Twickenham

Invité du Super Moscato Show ce mercredi sur RMC, le centre du XV de France Gaël Fickou est revenu sur le carton des Bleus face à l'Angleterre lors du dernier Tournoi des VI Nations (10-53). Une victoire mémorable acquise sur la pelouse de Twickenham.

Le 11 mars 2023 restera longtemps dans l'esprit des joueurs comme des supporters du XV de France. À Twickenham, dans une antre maudite pour les Bleus dans le Tournoi des VI Nations depuis 2005, les joueurs tricolores ont réalisé un véritable exploit en infligeant la plus grosse claque de l'histoire du XV de la Rose à domicile, remportant la partie 53-10.

"Leur mettre une branlée, ce n'est pas rien"

Invité du Super Moscato Show ce mercredi sur RMC, le centre tricolore Gaël Fickou est revenu sur cette partie à part, entrée tout droit dans le livre des records du rugby français. "Il y en a eu des grands matchs mais celui-ci marque un peu l'histoire dans le sens où, déjà, gagner à Twickenham ce n'est pas rien, et après leur mettre une branlée, ce n'est pas rien non plus", a-t-il expliqué.

"Tout a marché", Fickou confesse la réussite et le réalisme tricolore face aux Anglais

Le joueur du Racing 92 revient ensuite sur les émotions que lui ont procuré cette victoire. "C'était extraordinaire, même avec le public... Jouer dans l'antre du rugby, c'est incroyable (...) En plus, tout a marché. Il y a des matchs comme ça où tu ne sais pas pourquoi mais tout fonctionne. Tu tapes un coup de pied ça fonctionne alors que ça devait partir en touche... Il y a des trucs qui se passent. Après, on a travaillé mais tout a marché. Il y a des jours comme ça, c'est tant mieux et j'espère que ce sera pareil à la Coupe du monde."

En cours de match, alors que les Bleus étaient déjà largement devant, Fickou explique que lui et ses partenaires se sont fait passer le mot pour continuer à creuser l'écart. "Oui à un moment on se dit : 'on continue, on leur met la tête sous l'eau et on les finit'. On se le dit dans quand on se réunit au centre, on ne veut rien lâcher. Ce n'est pas facile car eux, avec l'ego, la fierté, le public etc. ils veulent se rebeller, mais on a su le faire. On a des joueurs comme Antoine (Dupont), Damian (Penaud) qui font des exploits et nous permettent d'avancer tout le temps donc c'est beaucoup plus simple."