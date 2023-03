XV de France: Antoine Dupont élu meilleur joueur du VI Nations pour la 3e fois, record égalé

Le Français Antoine Dupont a remporté ce mercredi le titre de meilleur joueur du Tournoi des VI Nations pour l'édition 2023. Le demi de mêlée du XV de France a remporté ce prestigieux trophée pour la troisième fois en quatre ans et pour la deuxième fois consécutive.

Battue par l'Irlande, l'équipe de France a raté le Grand Chelem et perdu son titre dans le Tournoi des VI Nations 2023. Mais que les Bleus se rassurent, les performances d'Antoine Dupont ont encore impressionné les observateurs de l'épreuve.

Le demi de mêlée tricolore a remporté mercredi le titre de meilleur joueur de la compétition pour la deuxième année consécutive après 2022.

Dupont rejoint O'Driscoll dans l'histoire

En concurrence avec ses coéquipiers Thomas Ramos et Damian Penaud ainsi qu'avec les Irlandais Caelan Doris, Hugo Keenan et Mack Hansen, le maître à jouer du XV de France a convaincu les internautes de voter en sa faveur. Sur près de 138.000 supporters appelés à voter, le 'ministre de l'Intérieur' de la sélection tricolore a récolté environ 26% des voix.

Un mini-plebiscite qui lui permet donc d'ajouter un troisième trophée de meilleur joueur du Tournoi des VI Nations après ceux récoltés en 2020 et 2022. Troisième joueur de l'histoire à parvenir à conserver son trophée après l'Irlandais Brian O'Driscoll et l'Ecossais et futur retraité Stuart Hogg.

Leader de cette nouvelle génération dorée du rugby français, Antoine Dupont est devenu le deuxième joueur de l'histoire à remporter à trois reprises le titre de meilleur joueur du Tournoi des VI Nations après l'ancien centre de légende du XV du Trèfle.

Trois Français dans l'équipe-type du Tournoi

Sans surprise, Antoine Dupont figure également parmi les quinze joueurs choisis par les fans pour intégrer l'équipe du Tournoi des VI Nations. Le demi de mêlée tricolore est accompagné par Thibaud Flament et Damian Penaud.

De manière assez logique, les joueurs irlandais trustent la majorité des places dans ce XV du Tournoi 2023 avec dix tauliers de l'équipe autrice du Grand Chelem. Johnny Sexton, pour sa dernière participation, accompagne Antoine Dupont en charnière.

Le récent meilleur joueur du monde, Josh van der Flier est lui aussi présent, tout comme l'arrière Hugo Keenan préféré à Thomas Ramos par les votants. Troisième derrière l'Irlande et la France, l'Ecosse a placé deux représentants dans cette équipe-type avec la paire de centres Sione Tuipulotu et Huw Jones.