XV de France: Aldegheri et Meafou parmi les 14 joueurs libérés avant France-Galles

A trois jours de la réception du pays de Galles pour le dernier match du Tournoi (samedi, 15h45), quatorze joueurs ont été remis à disposition de leurs clubs de Top 14 et Pro D2, a annoncé la FFR. Les Toulousains Dorian Aldegheri et Emmanuel Meafou en font partie.

Quatorze joueurs ont été libérés par le XV de France à trois jours de France-Galles au Stade de France samedi (15h45), pour le compte de la cinquième et dernière journée du Tournoi des VI Nations.

Si aucun match n'est prévu en Top 14 ce week-end, la prochaine journée étant programmée aux 25 et 26 mars, les joueurs ont été libérés dans le cadre de la convention entre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR).

Quatre Toulousains concernés

Dans cette liste sans grande surprise dévoilée mercredi soir par la Fédération, figure tout de même le pilier toulousain Dorian Aldegheri, titulaire dans le quinze qui a étrillé l'Angleterre samedi à Twickenham (10-53) mais qui fait les frais du retour de suspension à son poste d'Uini Atonio.

On retrouve également le Toulousain Emmanuel Meafou, convoqué surprise cette semaine, et ses coéquipiers de club Matthis Lebel et Pierre-Louis Barassi. Les Rochelais Paul Boudehent, Thomas Lavault, les Montpelliérains Anthony Bouthier et Thomas Darmon, Clément Castets (Stade Français), Baptiste Héguy (Bayonne), Bastien Vergnes-Taillefer (UBB), Sacha Zegueur (Pau), Léo Berdeu (Lyon) et Enzo Reybier (Oyonnax) sont eux aussi libérés.