XV de France: Taofifenua, Atonio... du classique pour le duel face au pays de Galles

L’entraînement du mercredi après-midi a dévoilé une composition classique pour le XV de France en vue de la venue du pays de Galles samedi (15h45) lors de la cinquième journée du Tournoi des VI Nations 2023. La question de la titularisation d’Ollivon en deuxième ligne a été visiblement balayée et c’est Romain Taofifenua qui portait le numéro 5. Tout comme Uini Atonio était le pilier droit titulaire.

Pour le dernier match du Tournoi des VI Nations et la venue du pays de Galles samedi (15h45), le temps de l’entraînement du mardi, le staff du quinze de France avait fait planer l’idée d’une titularisation de Charles Ollivon en deuxième ligne avec Thibaud Flament.

Une idée lancée après la blessure de Paul Willemse (ischio-jambiers), alors qu'un nouveau duo était à composer à ce poste. Alors finalement, qui pour accompagner l’étincelant toulousai ? La logique voulait que le puissant Romain Taofifenua prenne le relais. C’est ce qui devrait se passer.

Taofifenua l'habituel finisseur

Sélectionné pour la première fois en bleu en 2012, mais véritablement installé dans le groupe depuis le début du mandat de Fabien Galthié, Romain Taofifenua (32 ans, 42 sélections) possède un profil de "pousseur", équivalent à Paul Willemse.

Et c’est le "vice-doyen" de ce groupe, quelques mois derrière Uini Atonio (qui fêtera ses 33 ans le 26 mars prochain). Souvent cantonné au rôle de "finisseur", sa dernière titularisation remonte à l’automne dernier, face au Japon, à Toulouse (victoire 35-17). Il avait été relayé ce jour-là par le Montpelliérain Bastien Chalureau. Il devrait donc retrouver le numéro 5.

Axe droit Atonio-Taofifenua surpuissant

Avec "Tao", l’axe droit de la mêlée tricolore ne devrait pas manquer de puissance. D’autant qu’on se dirige vers un retour de Uini Atonio. Le Rochelais devrait fêter sa 50e sélection samedi. De retour de suspension (carton jaune pour son impressionnant plaquage haut en Irlande sur le talonneur Rob Herring, sorti sur l’action, puis suspendu deux semaines en incluant une réduction de peine), il retrouve sa place de titulaire. Les deux joueurs ensemble, qui s’entendent d’ailleurs à merveille et sont souvent ensemble en dehors du terrain en bleu (Mauvaka complétant ce duo), on avoisinerait les plus de 280 kilos sur la balance de ce fameux axe droit.

Pour seconder Atonio, Sipili Falatea sera dans son éternel rôle de finisseur. Titulaire à Twickenham, Dorian Aldegheri a peu tourné lors de l’opposition (contrairement à Falatea). Il devrait passer de numéro un à numéro trois, mais malheureusement pour lui pas sur la feuille. Pour seconder Romain Taofifenua, c’est le Montpelliérain Bastien Chalureau qui est pressenti. Appelé dans le groupe des 42 lors de ce Tournoi, il avait vécu ses deux premières sélections à l’automne, contre l’Afrique du Sud à Marseille (il avait disputé les trois dernières minutes du match, dont une importante mêlée) et face au Japon à Toulouse (21 minutes). La semaine dernière en conférence de presse, Fabien Galthié avait loué les efforts du champion de France avec le MHR.

Semaine légère pour les Bleus

Le reste de l’équipe ne bougera pas. Ce dernier entraînement "à haute intensité" a été plutôt réduit. Le directeur de la performance Thibault Giroud a expliqué que la semaine était très légère, puisque "on a adapté la semaine pour avoir le plus de fraîcheur possible. Tout a été fait en amont sur le développement des qualités".

De la fraîcheur pour un ultime espoir dans ce Tournoi des VI Nations. Celui de faire le travail face aux Gallois et espérer un (improbable?) retournement de situation à Dublin, où l’Irlande, invaincue et souveraine dans la compétition, accueille une Angleterre en lambeaux après la déculottée infligée par les Bleus à Twickenham.

Le XV de France probable contre le pays de Galles:

Ramos – Penaud, Fickou, Danty, Dumortier – (o) Ntamack, (m) Dupont – Ollivon Alldritt, Cros – Taofifenua, Flament – Atonio, Marchand, Baille.

Remplaçants: Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Macalou, Lucu, Moefana, Jaminet