XV de France: Antoine Dupont de nouveau nommé pour le titre de meilleur joueur du monde

Le demi de mêlée et capitaine de l’équipe de France, Antoine Dupont, est nommé pour être meilleur joueur du monde. Seul Français de la liste, il aura face à lui deux Irlandais et un Sud-Africain.

Il sera candidat à sa succession. Antoine Dupont (25 ans, 42 sélections) fait partie des nommés pour le titre de meilleur joueur du monde, qui sera décerné dimanche à Monaco lors du gala de World Rugby.

Vainqueur du Tournoi des VI Nations en réalisant le Grand Chelem, Dupont a également été double demi-finaliste en Top 14 et Champions Cup avec Toulouse. Cet automne, il a battu l’Australie puis l’Afrique du Sud, même s’il a écopé d’un carton rouge samedi au Vélodrome.

Sexton, Van der Flier et Am face à lui

Depuis 2001 et la création de ce prix, seuls les Néo-Zélandais Richie Mc Caw (2009 et 2010) et Beauden Barrett (2016 et 2017) ont réussi à conserver leur titre. En l’emportant, Dupont entrerait donc dans la cour des très grands.

Face à lui, trois concurrents: deux Irlandais en la personne du demi d’ouverture Johnny Sexton (déjà sacré en 2018) et du 3e ligne Josh Van Der Flier, ce dernier ayant été désigné joueur de la saison passée en Coupe d’Europe. Mais aussi un Sud-Africain, le trois-quarts centre Lukhanyo Am, champion du monde en titre et deuxième du Rugby Championship cet été avec les Springboks (mais forfait sur blessure pour la tournée de novembre).

Petite déception pour le troisième ligne centre des Bleus et de La Rochelle Grégory Alldritt, absent des nommés, lui qui avait pourtant non seulement réalisé le Grand Chelem mais aussi remporté la Coupe d’Europe avec son club.