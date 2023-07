XV de France: Deschamps a rendu visite aux Bleus du rugby à Monaco

Didier Deschamps a rendu visite lundi à Monaco à son homologue du rugby, Fabien Galthié, à deux mois du Mondial organisé dans l'Hexagone. Le XV de France effectue en Principauté son stage de préparation à la compétition, qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre prochains.

Un soutien de choix pour le XV de France. A un peu moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre), que les Bleus lanceront en grande pompe en ouverture face à la Nouvelle-Zélande, les hommes de Fabien Galthié ont reçu la visite d'un autre sélectionneur.

Didier Deschamps a fait un crochet par le Rocher, où Galthié, son staff et les 42 joueurs retenus en vue du Mondial - liste qui sera ramenée à 33 noms le 21 août - effectuent un stage de préparation avant leur entrée en lice dans la compétition.

Conseils et maillot dédicacé

"Après avoir assisté aux entraînements, le sélectionneur de l'équipe de France a pu partager son expérience avec nos joueurs et le staff lors d'un moment d'échanges très inspirants", a partagé le compte de l'équipe de France de rugby sur Twitter lundi.

Natif de Bayonne et grand amateur de rugby, le sélectionneur des Bleus du foot a reçu en cadeau un maillot dédicacé, remis par le capitaine du XV de France, Antoine Dupont. En plus des Néo-zélandais, l'équipe de Fabien Galthié affrontera dans le groupe A l’Uruguay, la Namibie et l’Italie, dans le cadre de la phase de poules de ce Mondial que la France pourrait remporter pour la première fois de son histoire.