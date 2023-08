XV de France: l'équipe se précise pour les Fidji

Le retour de Paul Willemse et de François Cros, une charnière Lucu-Hastoy. Louis Bielle-Biarrey toujours titulaires. Voilà les enseignements de l'entraînement à haute intensité de ce mercredi à Capbreton.

C'est mercredi et l'habituel entraînement à haute intensité d'avant-match, suivi aujourd'hui par Fabien Galthié en tribunes et pas sur la pelouse. Le staff tricolore l'avait répété la veille, les joueurs qui ne peuvent pas s'entraîner le mercredi ne peuvent pas jouer le match. C'est le cas évidemment de Cyril Baille, qui assistait à la séance avec ses béquilles au bord de la pelouse (blessé au mollet droit face à l'Ecosse). Ainsi que de Yoann Tanga (pectoral) et de Romain Taofifenua (ischiojambier) toujours ménagés. C'était prévu, Anthony Jelonch, revenu passer une semaine d'entraînement avec les Bleus, n'a pas non plus participé à l'entraînement de l'après-midi.

Une charnière Lucu-Hastoy face aux Fidji ?

Le groupe était, comme la veille, divisé en deux entre ceux qui joueront ce samedi à Nantes face aux Fidji et ceux qui resteront travailler à Capbreton (pressentis pour jouer plutôt le dernier match de préparation contre l'Australie au Stade de France le 27 août). Mais si Dupont et consorts portaient les chasubles blanches, l'équipe qui devrait être alignée à la Beaujoire ce week-end avait enfilé le maillot de match des Bleus pour la Coupe du monde. Photos et vidéos étaient donc interdites cette fois-ci.

Avec le maillot bleu flambant neuf, on retient l'alternance entre Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi au poste de pilier gauche, comme celle entre Uini Atonio et Thomas Laclayat à droite de la première ligne. Peato Mauvaka devrait débuter le match face aux Fidjiens. En deuxième ligne, Florian Verhaegue est associé à Paul Willemse, ménagé la semaine dernière après la défaite en Ecosse (25-21). Une troisième ligne formée du revenant François Cros, blessé à l'adducteur lors du stage à Marcoussis, de Grégory Aldritt et de Dylan Cretin.

Ramos à l'ouverture

Autre information importante. Antoine Hastoy est bien attendu comme ouvreur titulaire ce samedi, aux côtés de Maxime Lucu à la mêlée. Baptiste Serin et Mathieu Jalibert sont sur le banc. Melvin Jaminet a pris le numéro 15 ce mercredi après-midi. Alors que le jeune ailier polyvalent Louis Bielle-Biarrey pourrait signer sa troisième sélection et sa deuxième titularisation.

A noter que chez les chasubles blanches, Thomas Ramos était encore une fois repositionné à l'ouverture.

Le XV probable face aux Fidji :

1. Jean-Baptiste Gros/Reda Wardi

2. Peato Mauvaka

3. Uini Atonio/Thomas Laclayat

4. Florian Verhaegue

5. Paul Willemse

6. François Cros

7. Dylan Cretin

8. Grégory Aldritt

9. Maxime Lucu

10. Antoine Hastoy

11. Yoram Moefana

12. Jonathan Danty

13. Arthur Vincent

14. Louis Bielle-Biarrey

15. Melvin Jaminet