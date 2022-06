XV de France: "Mettre de côté les états d’âme individuels", prévient Lebel avant Japon-France

Le XV de France s’apprête à défier le Japon samedi à Aichi. L’occasion de bien figurer pour les entrants et ceux qui rêvent de disputer la Coupe du monde 2023 à l’image du Toulousain Matthis Lebel.

On transpire à grosses gouttes à Tokyo. Le thermomètre s’approche des 40 degrés et le XV de France continue de se préparer pour sa première rencontre face au Japon samedi (8h).

"On souffre, reconnait le Toulousain Matthis Lebel. On transpire beaucoup à cause de l’humidité. On se dit souvent entre joueurs qu’on préfère jouer sous la pluie que sous grosse chaleur et humidité. On essaye de faire des choses simples, à cause de la chaleur et de la transpiration il arrive des fautes de main."

Face aux hommes de Jamie Joseph, il ne faudra pas avoir les mains moites. Lebel, 2 sélections, et d’autres, essayent d’accrocher le wagon qui peut les emmener à la Coupe du monde 2023. En l’absence de cadres comme Gabin Villière, il y a des points à marquer.

"Toutes les billes sont bonnes à prendre" comme le résume Lebel. Habitué des rassemblements, il a peu joué en match officiel. Pas aigri du tout, l’ailier toulousain mord à pleines dents dans le projet réclamé par Galthié et Raphaël Ibanez: "Le message a été clair. Est-ce qu’on veut participer à ce projet? Il faut mettre de côté les états d’âme individuel. Le plus important c’est le collectif. Il faut donner le meilleur pour l'équipe. Après, peut-être que les performances individuelles feront bouger les choses."

Lebel: "Une Coupe du monde à la maison, ça fait rêver"

Le Japon, peut-être une porte d’embarquement pour la tournée de novembre face à l’Australie, aux Springboks et encore le Japon. Puis ce sera la dernière ligne droite avec le Tournoi des VI Nations 2023 en prémisse du Mondial à la maison où tous rêvent d’être.

"Oui, j'ai un œil sur le Mondial, comme tous les joueurs je pense. Une Coupe du monde à la maison, ça fait rêver. N'importe quel joueur mentirait à dire qu'il n'a pas envie d'y participer, enchaîne encore le joueur du Stade Toulousain. Mais comme je le disais, c'est d'abord le projet collectif, amener l'équipe de France à soulever cette Coupe du monde. Ce serait dur d'accepter qu'un joueur mette en péril le projet collectif pour des états d'âme individuels."

A ses côtés, le Rochelais Matthias Haddad vit ses premières heures dans la machine bleue. Champion d’Europe avec le Stade Rochelais, le troisième-ligne a déjà un œil sur Michael Leitch, l’emblématique flanker japonais qui sera peut-être face à lui samedi. Il va également chercher des conseils auprès du capitaine Charles Ollivon: "Je veux saisir l’opportunité à 100% pour découvrir le niveau international. Saisir à fond et tout donner pour bien représenter ces couleurs." Demain à 11h (heure française), Fabien Galthié dévoilera le XV de départ pour le premier des deux tests-matchs face aux Brave Blossoms.