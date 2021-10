XV de France: la compo pour l’Argentine se dessine de plus en plus

Huit jours avant le match du XV de France contre l'Argentine, le 6 novembre au Stade de France, l’entraînement de vendredi a confirmé les tendances des derniers jours à Marcoussis. Toujours avec Romain Ntamack en douze, Matthieu Jalibert en dix mais aussi Melvyn Jaminet à l’arrière ou encore Thibaud Flament en deuxième ligne, ainsi que le duo Lebel-Penaud sur les ailes.

Les entrainements se suivent et se ressemblent à Marcoussis. Si le soleil a disparu, les tendances pour la composition d’équipedu XV de France, elles, demeurent. Une fois encore, comme depuis le début de semaine, Romain Ntamack a évolué ce vendredi, avec le numéro douze dans le dos, aux côtés de Gaël Fickou. Matthieu Jalibert a, de nouveau, conduit le jeu en tant qu’ouvreur à huit jours du test match face à l'Argentin, vendredi 6 novembre au Stade de France.

Le Bordelais état cette fois associé à Antoine Dupont. Le nouveau capitaine du XV de France, ménagé en début de semaine en raison d’une contusion à un mollet, a participé normalement à la séance de l’après-midi, au sein bien sûr de l’équipe potentiels titulaires face au club de Chartes venu faire l’opposition.

Woki va mieux, Alldritt poussé sur le banc?

Pour le reste, l’autre retour dans le groupe à signaler est celui du troisième ligne de l’UBB Cameron Woki. Souffrant mercredi, il avait regardé l’entrainement du bord du terrain. Vendredi, Woki était sur la pelouse, avec le numéro 7 (prenant la place de Dylan Cretin) pour compléter la troisième ligne où évoluaient Anthony Jelonch au centre, poussant Grégory Alldritt dans l’équipe d’en face comme depuis le début de semaine, et François Cros en 6. Devant eux, Paul Willemse et Thibaud Flament étaient associés en deuxième ligne, alors que Demba Bamba, Julien Marchand et Cyril Baille formaient la première ligne des Bleus.

Jaminet plutôt que Dulin à l'arrière

Au sein des lignes arrières, alors que Brice Dulin a été renvoyé en club pour disputer le matchde Top 14 de La Rochelle ce week-end à Perpignan, c’est bien Melvyn Jaminet qui a évolué en 15, comme déjà vu mercredi.

Le Catalan, révélation de la tournée estivale en Australie, est bien parti pour débuter, mais cette fois en France, contre les Pumas. Sur les ailes, enfin Matthis Lebel et Damian Penaud ont encore été alignés, respectivement en 11 et en 14. Le prochain entrainement aura lieu samedi pour une séance à haute intensité.

Le XV avec les chasubles bleus: Jaminet - Penaud, Fickou, Ntamack, Lebel - (o) Jalibert, (m) Dupont - Woki, Jelonch, Cros - Willemse, Flament - Bamba, Marchand, Baille.