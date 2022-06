XV de France: la tournée au Japon finalement diffusée sur TF1

Le XV de France a enfin trouvé un diffuseur pour ses deux test-matchs au Japon lors de la tournée d'été, les 2 et 9 juillet. Les rencontres seront retransmises sur TF1.

Les Bleus ont enfin trouvé un diffuseur pour leur tournée d'été. Comme indiqué par Midi Olympique, les deux matchs du XV de France au Japon (les 2 et 9 juillet) seront finalement diffusés par TF1.

"Une très bonne nouvelle", confie Laporte à RMC Sport

"C’est une très bonne nouvelle a commenté Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, à RMC Sport. On n’aurait pas compris que les deux tests ne soient pas diffusés." Les hommes de Fabien Galthié se sont envolés mercredi soir vers Tokyo, hormis Laurent Labit, Shaun Edwards, Aymeric Luc et Max Spring, testés positifs au Covid.

Canal+ avait diffusé la tournée des Bleus en Australie en 2021. La chaîne cryptée détient les droits pour l'hémisphère sud (SANZAR, qui regroupe les Fédérations sud-africaine, néo-zélandaise, australienne et argentine) mais pas pour le Japon. Elle ne s'est pas positionnée pour les deux rendez-vous des coéquipiers de Charles Ollivon. La raison? Selon Sud-Ouest, Pitch International, agence de marketing britannique, a acheté au prix fort les droits des deux matchs des Bleus et demandait des tarifs importants aux chaînes françaises, refroidies par ces exigences.

Un comble alors que les Bleus suscitent un énorme engouement sur la lancée de leur Grand Chelem lors du dernier tournoi des VI Nations. Au Japon, ils seront toutefois privés de nombreux cadres engagés avec leurs clubs en demi-finales et finale du Top 14. Selon Sud-Ouest, France Télévisions a bien formulé une offre, jugée insuffisante. TF1 a finalement raflé la mise et marque un joli coup à un an de la Coupe du monde 2023, qu'elle diffusera. Les deux matchs seront programmés tôt le matin: 8h pour le premier le 2 juillet, puis 7h50 pour le second le 9 juillet.