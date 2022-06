XV de France: toujours pas de diffuseur TV pour les deux matchs des Bleus au Japon

INFO RMC SPORT - Aucune chaîne française n’a prévu pour le moment de diffuser les deux tests estivaux des Bleus au Japon, début juillet.

Les Bleus de Fabien Galthié sont de plus en plus populaires. Et pourtant ils seront peut-être invisibles cet été… Après avoir brillé notamment contre la Nouvelle-Zélande puis avoir remporté le Grand Chelem lors du dernier Tournoi des VI Nations, le XV de France se rend au Japon pour sa tournée estivale avec deux tests les 2 et 9 juillet, et l’ambition de terminer la saison sur une série dix victoires consécutives. Mais qui pourra les voir?

Pour le moment, aucune chaine française n’a acheté les droits de diffusion, comme une source nous l’a confirmé à la Fédération Française de Rugby. Les deux matchs, programmés dans la matinée en France (à 8h puis 7h50), pourraient se jouer dans un certain anonymat à un an et demi de la Coupe du monde.

Canal+, France Télévisions et TF1 pas diffuseurs pour le moment

Même son de cloche chez les potentiels diffuseurs. "Pour le moment, nous ne diffusons pas ces matchs", nous a-t-on dit à Canal+, qui avait retransmis les rencontres disputées en Australie la saison dernière (qui rentrent dans le droits Sanzaar, le rugby de l'hémisphère sud, détenus par la chaine cryptée). À France Télévisions ainsi qu’à TF1, la réponse est également négative. Reste à savoir si le dossier pourrait évoluer dans les prochains jours…

Charles Ollivon et les 41 autres joueurs sélectionnés par Fabien Galthié, réunis depuis quelques heures à Marcoussis, s’envolent cette semaine pour le Japon.