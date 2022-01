XV de France: les Bleus en mode légionnaires pour préparer le Tournoi

Une semaine avant le début du Tournoi des VI Nations et la réception de l’Italie, les joueurs du XV de France ont passé la nuit et la matinée avec les légionnaires de Carpiagne. Loin de leur confort habituel, ils ont partagé des photos insolites sur les réseaux sociaux.

Une semaine avant le début du Tournoi des VI Nations contre l’Italie dimanche (16 heures), le XV de France a passé la nuit et la journée avec les légionnaires de Carpiagne (Marseille) dimanche.

Les joueurs ont été réveillés tôt au clairon, avec un rassemblement fixé à 8h20 pour le petit déjeuner. Ils ont ensuite enfilé des treillis militaires, avec des armes à la main pour certains, et grimpé (avec plus ou moins de facilités) dans des véhicules de la légion.

L’après-midi a été plus tranquille pour les Bleus, qui ont pu profiter du soleil de la Provence et leur hôtel cinq étoiles bien plus confortable situé à Cassis, au bord de l’eau (les Roches Blanches).

Cameron Woki, lors du stage avec les légionnaires de Carpiagne. © Instagram

Peato Mauvaka, lors du stage avec les légionnaires de Carpiagne. © Instagram

Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France. © Instagram

Lundi, les hommes de Fabien Galthié seront de retour sur les terrains, avec plusieurs renforts dans le groupe dont Antoine Dupont, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Le staff du XV de France a dévoilé la liste des 14 joueurs rappelés pour préparer le Tournoi. Le détail de la liste est à retrouver ici.