Streaming Nadal - Ruud : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Ultime duel du tableau masculin ce dimanche. Pour la finale de ce Roland Garros 2022, Rafael Nadal défie Casper Ruud. Voyons ensemble comment suivre la diffusion de cette finale en direct !

Lors de ses 13 premières finales à Roland Garros, Rafael Nadal a systématiquement levé la coupe des Mousquetaires à l'issue de la rencontre. Pour la quatorzième fois, l’espagnol entend donc conserver son invincibilité.

Offre Prime Video Prime Video est gratuit pendant 1 mois ! Profitez du mois offert chez Amazon Prime Video ! J'en profite

Vainqueur de Novak Djokovic en quart de finale puis d’Alexander Zverev en demi-finale (sur blessure), le majorquin s’en va défier le norvégien Casper Ruud, impressionnant depuis le début de la quinzaine.Pour se hisser jusqu’en finale, la tête de série numéro 8 aura réussi à sortir Marin Cilic en demi-finale, au terme d’un match conclu avec autorité en 4 sets. Pour certains, ce match pourrait d’ailleurs être le dernier match de l’espagnol Rafael Nadal. Pour suivre cette rencontre, le téléspectateur pourra choisir entre deux diffuseurs : Amazon Prime Vidéo ou l’historique France Télévisions. En choisissant Amazon Prime Vidéo, il est important de savoir que vous pouvez bénéficier d’un mois offert pour essayer l’offre dans les meilleures conditions !

Roland Garros : Nadal - Ruud est diffusé en streaming sur Prime Video

Cette rencontre entre Rafael Nadal et Casper Ruud sera diffusée ce dimanche dès 15 heures sur les antennes de France TV ou sur celles d’Amazon Prime Vidéo. En ce moment, pour profiter pleinement de cette fin de tournoi, Amazon Prime Vidéo propose son abonnement avec un mois gratuit pour essayer. Après cette période d’essai de 30 jours, l’abonnement est proposé au prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. Le tout, sans engagement de durée. Outre cette finale de Roland Garros, l’abonnement à Amazon Prime permet de bénéficier de la totalité de l’offre de contenu d’Amazon, que ce soit via Prime Vidéo, Prime Music ou encore Prime Reading et ses milliers de références bibliographiques. Mais ce n’est pas tout car l’abonnement à Amazon Prime permet de bénéficier d’avantages à faire valoir sur la plateforme Amazon : livraison gratuite des produits commandés, remises sur certaines offres ou encore accès une demi-heure avant le grand public à certaines ventes flash sélectionnées.

Cliquez ici pour voir le match Roland Garros : Nadal - Ruud

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.