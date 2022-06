Streaming Nadal - Zverev : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Début des demi-finales du tableau masculin de Roland Garros. Pour la première affiche du haut du tableau, Nadal défie Zverev. Voyons ensemble comment suivre cette rencontre en streaming.

C’est certainement la demi-finale la plus attendue du tableau masculin. Si les bookmakers s’attendaient à une demi-finale entre Alcaraz et Djokovic, Nadal et Zverev ont su déjouer les pronostics. En venant à bout du numéro 1 mondial en 4 sets, l’espagnol Rafael Nadal aborde la fin de ce Roland Garros dans la peau de l’immense favori pour lever une quatorzième fois le trophée de la Porte d’Auteuil.

Offre Prime Video Profitez du mois gratuit ! Prime Video propose un mois gratuit pour voir le reste de Roland Garros ! J'en profite

Mais face à lui, l’allemand Alexander Zverev est plus que jamais déterminé à s’ouvrir la porte de la finale pour aller cueillir son premier Grand Chelem en carrière. Vainqueur de Carlos Alcaraz en 4 manches, l’allemand a prouvé au monde entier qu’il pouvait aussi être redoutable sur terre battue. Cette première des deux rencontres sera à suivre à la fois sur France TV mais aussi sur Amazon Prime Vidéo. En ce moment, le groupe propose l’abonnement gratuitement pendant 1 mois.

Roland Garros : Nadal - Zverev est diffusé en streaming sur Prime Video

Pour suivre cette rencontre, rendez-vous donc ce vendredi après-midi dès 14 heures 45 sur France TV ou sur Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez suivre la diffusion de cette rencontre via Amazon Prime Vidéo, il faudra s’abonner à Amazon Prime, le programme de fidélité de la plateforme Amazon. Cet abonnement est accessible pour 49 euros par an ou 5,99 euros par mois avec le premier mois offert pour essayer l’offre. Le tout, sans engagement de durée. Outre la diffusion des matchs de Roland Garros, cet abonnement permettra de bénéficier de nombreux autres avantages comme la livraison offerte de vos produits commandés, l’accès privilégié à certaines ventes flash ou encore l’ensemble du contenu d’Amazon via Prime Music, Prime Vidéo mais aussi Prime Reading. A noter que depuis ce jeudi, Amazon Prime Vidéo diffuse l’intégralité des rencontres de Roland Garros, et ce jusqu’aux finales des tableaux de simple masculin, féminin mais aussi des tableaux des doubles.

Cliquez ici pour voir le match Roland Garros : Nadal - Zverev

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.