Affaire Pogba: l'extorsion de Paul a eu lieu la veille d’un rassemblement de l’équipe de France

C’est l’un des éléments importants pour bien comprendre la chronologie des faits dans l’affaire Pogba: la date de l’extorsion de la star par des malfrats dans un appartement de la région parisienne, selon son récit aux policiers. Un événement traumatique qui aurait eu lieu dans la nuit du 20 au 21 mars quelques heures avant le rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine.

Ce dimanche 20 mars 2022, Mathias Pogba et son cousin Adrien Nsomoto organisent une soirée de promotion de leur association "Golden Score" qui a pour but d’aider à la reconversion les sportifs de haut niveau. Ce projet tient à cœur à Yeo Moriba, la maman de la fratrie Pogba qui insiste auprès de Paul pour qu’il soit présent et ainsi que sa notoriété serve le projet de son frère. L’événement se déroule au Shangri-La dans le 16ème arrondissement de Paris. Paul Pogba, accompagné d’un de ses intimes, arrive sur place vers 21h20. Les trois frères s’affichent publiquement ensemble devant le photo-call de la soirée. A leur côté, leur maman se montre tout sourire.

La fratrie Pogba lors d'une soirée pour l'association 'Golden Score" le 20 mars 2022 © Jacques Rochefeuille

C’est au cours de cette soirée que Paul Pogba reçoit une invitation de personnes de confiance, amis d’enfance de son quartier de Roissy-en-Brie. Ces interlocuteurs veulent le voir après sa soirée. C’est durant les heures qui suivent que Paul Pogba sera emmené dans un appartement de la région parisienne par "quelques amis d’enfance". Selon sa déposition du 9 août devant les enquêteurs de l’Office Centrale de Lutte Contre le Crime Organisée (OCLCO), Pogba raconte alors que "deux individus cagoulés et armés d’un M16 et d’un fusil d’assaut surgissent d’une pièce de l’appartement". Ils lui réclament la somme de 13 millions d’euros pour avoir soi-disant assuré sa sécurité durant les 13 dernières années. Face au refus du joueur, les malfrats lui auraient imposé la présence permanente à ses côtés d’un dénommé Babacar à qui il aurait remis quelques semaines plus tard, en avril, la somme de 100 000 euros.

Pogba présent à Clairefontaine quelques heures après

Le lendemain de cette nuit traumatisante, Paul Pogba est attendu, comme tous ses coéquipiers de l’équipe de France, à Clairefontaine où le sélectionneur Didier Deschamps avait le fixé le rendez-vous dans l’après-midi. Le milieu de terrain des Bleus se présentera à l’heure convenue en bas du château avec son 'jumeau' Aurélien Tchouaméni. Tout sourire, casquette noire et lunette de soleil, Pogba évoque le beau temps et ne paraît pas du tout affecté par ce qu’il aurait subi quelques heures auparavant.

Durant cette fenêtre internationale, il jouera normalement le premier match (remplacé à la 88e) le 25 mars face à la Côte d’Ivoire (2-1). La veille du second, il ne participe pas à l’entraînement, débutera sur le banc face à l’Afrique du Sud (5-0) mais rentrera à la 65ème minute.

Paul Pogba reprendra ensuite le cours de sa saison avec Manchester United. Son frère Mathias, accompagné de quelques proches, lui rendra visite en Angleterre courant avril. La fin de saison est difficile pour l’international français. Il est sportivement handicapé par une blessure au mollet et moralement touché par le décès le 30 avril de son agent Mino Raiola qu’il considérait comme un membre de sa famille.

Malgré le suspense qui a longtemps entouré son avenir, Paul Pogba finit par s’engager le 11 juillet avec la Juventus Turin. Trois jours plus tard, le 14 juillet, trois individus se présentent au centre d’entraînement de la Juve et demandent à rencontrer Paul Pogba. Prévenu par l’agent de sécurité, le joueur refuse la rencontre. Selon nos informations, ce jour-là, Mathias Pogba était bien présent à Turin. Selon nos confrères du Monde, l’international français aurait reconnu son frère à ce moment-là. Deux jours plus tard, Paul Pogba décide de porter plainte auprès de la police italienne. La justice transalpine transmettra le 1er août le dossier aux autorités françaises qui ouvriront une enquête deux jours plus tard.