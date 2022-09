Les frères, la mère, l'avocate... tous les personnages de l'affaire Pogba

Le football français traverse une période compliquée avec l'éclosion d'un sordide fait divers autour de Paul Pogba. RMC Sport fait les présentations avec plusieurs membres de l'entourage du milieu français dont les noms sont apparus de près ou de loin dans cette affaire.

Paul Pogba, la star de l’équipe de France

Au fil des années, Paul Pogba est devenu un cadre du groupe de Didier Deschamps en équipe de France. Le champion du monde 2018, transféré depuis le 11 juillet à la Juventus, traverse une période très difficile. Depuis le mois de mars, Paul Pogba fait les montagnes russes: entre un braquage à son domicile de Manchester le 15 mars, les blessures en fin de saison et son nouveau problème au genou à la fin du mois de juillet. Certains proches de la famille racontent que Paul était en froid avec ses frères depuis plusieurs mois.



En plus de la période du mois de mars, ce que l’on sait aujourd’hui après les déclarations du joueur devant les enquêteurs, c’est que le 14 juillet, trois personnes vont rendre visite à Pogba au centre d’entraînement de la Juventus. Un agent de sécurité va prévenir le joueur. Le milieu de terrain dira qu’il ne souhaite pas voir ses gens. Deux jours plus tard, Paul Pogba décide de porter plainte. Avec cet acte de procédure, l’affaire prend une tournure judiciaire avant de devenir médiatique avec les premiers mots de son frère samedi dernier.

Mathias Pogba, le grand frère de Paul

C’est avec sa vidéo publiée samedi soir, et traduite en quatre langues, que l’affaire Pogba va éclater en public. Mathias Pogba, 32 ans, grand frère de Paul et jumeau de Florentin, est un homme important dans le "clan Pogba". Même si sa carrière de footballeur n’a jamais vraiment décollé, contrairement à son frère jumeaux Florentin, l’homme va se tourner vers le business et les médias. Il n’hésite pas à prendre la parole dans les journaux pour donner des consignes sur les futurs clubs de son petit frère.



Il fera des apparitions à la télévision en Espagne et en France. Mathias Pogba est aussi associé à plusieurs marques. L’ancien joueur de Tours va aussi monter son association "Golden Score", afin d’aider les sportifs dans leur reconversion. En quatre jours, avec ses vidéos, l’homme va faire éclater l’affaire au grand jour. Pour le moment, il n’a pas été entendu par les enquêteurs.

Yeo Moriba, la cheffe du clan

C’est la cheffe du "clan Pogba". Yeo Moriba, la mère de la fratrie, est "la cheffe de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non", selon le président de Tours, Jean-Marc Ettori, dans Le Figaro. Elle a été auditionnée en tant que témoin dans cette affaire. Selon Le Parisien, elle aurait apporté un témoignage en faveur de Paul Pogba.



En 2019, la mère du milieu de terrain de la Juventus, ancienne footballeuse de l'équipe nationale féminine de la Guinée, avait même été nommée ambassadrice du football féminin par la Fédération guinéenne de football (Feguifoot).

Maria Zulay, la femme de Paul

Certains proches de la famille Pogba avouent qu’elle a "voulu faire le ménage" dans l’environnement du champion du Monde. Ce mannequin d’origine bolivienne est en couple avec Paul Pogba depuis 2017. La première fois que le grand public découvre son visage, c’est en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie.

"Elle a une très grande influence sur Paul Pogba", confie un proche. Maria et Paul ont deux fils, Labile Shakur et Keyaan Zaahid. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l’affaire, elle garde le silence.

Rafaela Pimenta, l’avocate de Paul

C’est la nouvelle personne très influente dans l’entourage de Paul Pogba. Depuis le décès, fin avril, de Mino Raiola, l’agent historique de Paul Pogba, c’est elle qui a repris les reines des affaires. Elle était déjà présente par le passé dans l’entourage du champion du Monde mais Mino Raiola avait conservé la gouvernance du business.

Mentionnée dans la vidéo de Mathias Pogba comme "la femme la plus influente du football dans le monde", Rafaela Pimenta reste méconnue du grand public. Dans le monde du football elle représente Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic ou encore Marco Verratti. L’avocate a aussi été auditionnée par les services de l’OCLCO au début de l’enquête. Paul Pogba considère Rafaela comme une seconde maman. Les spectateurs de la série "The Pogmentary" sur Amazon Prime auront remarqué la proximité avec le joueur.

Mohamed Sanhadji, le chef de la sécurité de l’équipe de France

C’est l’homme fort du groupe France depuis 2004. Il est inconnu du grand public mais représente un poste essentiel au sein de l’équipe de France. Officier de Police, Mohamed Sanhadji est mis à la disposition de la FFF en qualité d’officier de sécurité et de liaison sur la sécurité.

Il a été auditionné pendant le mois d’août par les enquêteurs en qualité de témoin. Selon Le Parisien, l'homme était au courant depuis plusieurs semaines de cette affaire sur Paul Pogba, il lui a donc conseillé de prendre la parole devant la police.