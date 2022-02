Guerre en Ukraine: Klopp s'en prend à Poutine

En marge de la victoire des Reds au bout du suspense en finale de la League Cup, dimanche contre Chelsea (0-0, 11 tab à 10), Jürgen Klopp s'est exprimé sur la situation en Ukraine et affirmé "ne pas comprendre" les actes du président russe Vladimir Poutine et cette guerre "menée par un très mauvais homme".

En l'espace de quelques instants, Jürgen Klopp est passé de la joie intense et du large sourire au regard nettement plus sévère et attristé. Le manager de Liverpool, vainqueur de la finale de la League Cup contre Chelsea (0-0, 11 tab à 10), dimanche à Wembley, a dû jouer avec ses émotions quelques minutes seulement après le coup de sifflet final. Le manager allemand, après avoir été interrogé sur le scénario de ce match fou, s'est exprimé au micro du média suédois Viaplay Fotball afin de livrer son ressenti sur la situation en Ukraine après son invasion par les troupes russes.

"Il ne s'agit évidemment pas du peuple, c'est la guerre d'un très mauvais homme"

Et l'entraîneur des Reds n'a pas manqué de cibler ouvertement Vladimir Poutine dans ses propos. "Tout cela dépasse ma compréhension. J'ai 54 ans, presque 55, et je ne comprends pas comment un adulte peut mettre le monde entier dans une telle situation, en particulier les Ukrainiens. Je connais tellement d'Ukrainiens et de Russes également. Il ne s'agit évidemment pas du peuple, c'est la guerre d'un très mauvais homme. Nous devons faire preuve de solidarité, comme c'est toujours le cas dans les périodes sombres. Il semble que nous ne puissions pas l'arrêter (Poutine), mais au moins nous pouvons lui causer plus de problèmes qu'il ne l'aurait imaginé. Peut-être que cela aide les Ukrainiens."

Ce week-end sur les pelouses Premier League, plusieurs marques de soutien au peuple ukrainien ont été apportées en amont des rencontres. Une pancarte demandant la paix a notamment été tenu par les joueurs avant le match entre Manchester United et Watford, tandis que les joueurs ukrainiens Oleksandr Zinchenko et Vitaliy Mykolenko se sont embrassés sur le terrain avant un hommage rendu en préambule d'Everton-Manchester City.