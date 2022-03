Guerre en Ukraine: les mots très forts d'Ollé-Nicolle, coach du PSG, contre Poutine

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur du PSG féminin, a pris la parole pour soutenir l'Ukraine, où il s'est rendu avec ses joueuses en décembre, et condamner fermement l'invasion russe.

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur de l'équipe féminine du PSG depuis l'année dernière, a confié ce jeudi matin son indignation vis-à-vis de l'offensive russe en Ukraine. Le technicien est très touché, le PSG s'étant déplacé à Kharkiv, ville de l'est ukrainien durement touchée par les frappes russes, pour disputer un match de Ligue des champions (victoire 6-0) en décembre 2021.

"Je pense à tous les gens qu’on a croisés à Kharkiv. Quand on voit les dégâts sur Kharkiv aujourd’hui, cette ville où on était... se remémore Ollé-Nicolle dans des propos retranscrits par Le Parisien. On voyait les gens aller au boulot, marcher, être déjà en souffrance parce que ce n’est pas un peuple pour qui tout est facile. Mais on se rend compte qu’ils sont fiers, ils défendent leur pays. Je suis vraiment de tout coeur avec eux, à mon petit niveau. Et si je peux faire quelque chose, je le ferai, que ce soit au nom du foot, au nom du sport."

Didier Ollé-Nicolle, entraîneur du PSG féminin. © @IconSport

Ollé Nicolle appelle "à faire disparaître" Vladimir Poutine

L'ancien entraîneur du Mans et de Nice "n'a pas peur de dire (qu'il) hait Poutine" et invite les sportifs à prendre position pour l'Ukraine: "En ce moment j'aime les sportifs qui l’ouvrent, qui montent au créneau et qui appellent tout le monde à se révolter. Et puis à faire disparaître ce mec (Vladimir Poutine)."

L'entraîneur de 61 ans a tenu à affirmer son soutien au peuple ukrainien: "Ça fait mal aux tripes de voir ça. Des enfants, des femmes, des civils qui sont sous les bombes, qui souffrent, qui meurent alors qu’on y était. Il y en a peut-être certains qu’on a croisés et on a un sentiment d’impuissance par rapport à un mec qui décide de la vie des gens. Je trouve que c’est trop affreux et trop dégueulasse. Je prends fait et cause pour les Ukrainiens."