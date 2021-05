Le sport face au coronavirus en direct: une pétition exige l'annulation des JO de Tokyo

Après la parution d'un sondage où 59% des personnes intérogées se disaient en faveur d'une annulation des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août), l'opposition a franchi un nouveau cap. Des militants anti-JO ont soumis une pétition demandant l'annulation du rendez-vous olympique dans la capitale nipponne.

Plus de 352.000 personnes ont signé une pétition en ligne intitulée "Annulez les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies", lancée début mai par Kenji Utsunomiya, avocat et ancien candidat au poste de gouverneur de Tokyo.

La vitesse particulièrement rapide avec laquelle les signatures ont été collectées sur la plateforme Change.org au Japon "reflète l'opinion du public", a-t-il déclaré à la presse."

Cette fois, la question est de savoir à quoi nous donnons la priorité, la vie ou une cérémonie et un événement appelés Jeux olympiques", a encore expliqué Kenji Utsunomiya. Cet opposant aux JO réclame également que la ville hôte puisse avoir le droit de demander "instamment" au CIO d'annuler les Jeux.

Ces activistes ont envoyé leur pétition par courriel au CIO et au Comité international paralympique (CIP) et adresseront ensuite des courriers postaux aux organismes internationaux, tout en prévoyant de soumettre le même texte au gouvernement japonais et au comité d'organisation des Jeux de Tokyo.

Avec AFP