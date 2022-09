Ligue 1: une réunion prévue fin septembre entre la SNCF et le PSG sur les déplacements

La polémique opposant le PSG et la SNCF pourrait finalement bien se terminer. Selon les informations du Figaro confirmées par RMC Sport, les deux parties ont prévu une réunion à la fin du mois de septembre. Une manière de relancer des discussions qui n’avaient pas abouti sur grand-chose.

Si le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, a allumé la mèche en incitant le PSG a utilisé plus souvent les trains pour ses déplacements, le coach Christophe Galtier l’a littéralement enflammé en réagissant avec ironie à la question. Si ce dernier a depuis admis que sa réaction n’était pas la bonne, cette polémique a peut-être accéléré les discussions entre les Parisiens et la SNCF.

Selon les informations du Figaro confirmées par RMC Sport, le club parisien et la SNCF ont fixé une réunion à la fin du mois de septembre, où seront présents un responsable d'achat du club et un salarié de la compagnie. Le but étant de "discuter plus précisément" de ce que l‘entreprise peut proposer. Mais cet entretien n’aura rien de déterminant, et aucune réelle annonce ne sera faite de la part du récent vainqueur de la Juventus en Ligue des champions.

Le média français assure de con côté que des discussions ont déjà eu lieu cet été, mais que la SNCF "n’a pas répondu au service d’achat" du club. Les négociations précédentes entre les deux parties n’ont finalement pas "été fructueuses."

Le PSG veut "une offre costaud"

Dans tous les cas, le club cherche des prestataires pour ses déplacements. La SNCF a répondu à un appel d'offre lancé par le PSG et aimerait offrir ses services. Au club, on réfléchit à l'opportunité de collaborer avec l'entreprise française.

Si les dirigeants parisiens comptent écouter attentivement la proposition de la compagnie ferroviaire, ils ne comptent pas pour autant tout accepter. Le leader de la Ligue 1 affirme qu’aucune offre n’a jamais été faite "pour l’équipe masculine", et que la SNCF doit proposer "une offre costaud", afin de répondre aux contraintes affichées par le PSG. Plusieurs critères sont pris en compte comme le coût, la sécurité, le trouble à l'ordre public, le temps de trajet...

La compagnie ferroviaire estime être "en mesure de répondre aux contraintes du PSG." Rappelons que l’équipe féminine a l’habitude prendre le train pour ses déplacements, notamment la saison dernière. Précisons que l'équipe première effectue environ 25 vols par an. Mais cette saison, comme pour aller à Lille, les coéquipiers de Lionel Messi prendront le car pour aller à Auxerre, Reims, Troyes et Lens.

Les propositions de la SNCF

De son côté, Galtier qui a créé un vrai tollé médiatique avec sa blague sur le char à voile, a affirmé ne pas prendre à la légère "les problèmes de climat, de notre planète". "Je sais la responsabilité que nous avons", a-t-il conclu.

Comme dit précédemment, le PSG est loin d’être contre l’idée de prendre les trains pour se déplacer. Lors de la tournée au Japon, Neymar et ses coéquipiers avaient même expérimenté la chose. Le foot français est lui loin d’être étranger aux services de la SNCF, notamment Rennes et Bordeaux qui ont déjà pris le train dans le cadre d'un déplacement. Les dirigeants de la compagnie ont même confié à BFMTV être "capable de tout proposer dans la limite du possible" concernant la gestion des déplacements des équipes.

Parmi ces propositions, il y a le fait d’aller chercher les équipes au stade et de les transférer à la gare. Ensuite, privatiser un salon grand voyageur en gare, privatiser un TGV ou une à deux voitures en 1ère classe sur les sécurités de train. Mais aussi sécuriser les accès aux voitures, proposer des plats en lien avec les diététiciens ou faire un aller-retour ou un aller simple. Une liste n’ayant pour l’heure pas inciter l’équipe masculine à tenter l’expérience.