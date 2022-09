Procès Mendy: "Il me tenait en me demandant de ne pas bouger", le témoignage de la 7e plaignante, qui accuse Mendy de viol

Le procès de Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie s'est poursuivi ce mercredi au tribunal de Chester. Les jurés ont visionné la vidéo du témoignage de la septième plaignante qui accuse le latéral de Manchester City et son ami de viol. Un récit qui met en lumière le rôle prétendument joué par le co-accusé du footballeur.

Après plusieurs jours consacrés au témoignage puis au contre-interrogatoire très intense de la sixième plaignante, le procès de Benjamin Mendy en Angleterre a continué ce mercredi. Une septième jeune femme a ainsi accusé le footballeur de Manchester City et de l'équipe de France de viol en juillet 2021.

Cette nouvelle victime présumée aurait également été abusée sexuellement par le co-accusé de cette retentissante affaire Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ex footballeur de United) le même soir puis une troisième fois, une semaine plus tard, début août 2021.

Elle avait déjà vu Saha Matturie mais ne connaissait pas Mendy

De la même manière que pour les autres accusatrices, les membres du jury ont d'abord entendu le témoignage de la jeune femme via la diffusion de plusieurs enregistrement vidéo par la police. Au total, trois enregistrements ont été diffusés dans la salle d'audience. Amie de la sixième plaignante, la septième victime présumée dit avoir été invitée à une soirée piscine chez Benjamin Mendy en juillet 2021. Avant ce soir-là, elle n'avait jamais vu le Français mais avait déjà rencontre Louis Saha Matturie à plusieurs soirées chez lui dans son appartement de Chapel Street.

A propos de la soirée du double viol présumé dont elle se dit victime, la 7e plaignante précise que tout le monde est allé en boîte de nuit dans le centre de Manchester avant de regagner le domicile du footballeur. "J'étais assez ivre à ce stade de la soirée donc je ne me souviens pas de tout", a ainsi raconté la femme.

Parmi les souvenirs qui lui sont revenus tels des flashs, elle s'est souvenue avoir été dans la piscine. Ensuite, elle a dit s'être retrouvée seule avec Mendy dans le salon. "Il tenait mes deux mains, ayant des relations sexuelles, il me tenait en me demandant de ne pas bouger, il l'a dit trois ou quatre fois. Je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé ensuite", a encore indiqué la 7e plaignante auprès des enquêteurs.

Elle dit s'être réveillée le lendemain, à côté de Mendy, puis dit avoir quitté la pièce sans rien dire, cherchant le pantalon de jogging qu'elle portait la veille. Réveillée au côté de Benjamin Mendy, elle a dit avoir cherché le pantalon qu'elle avait la veille avant de le retrouver dans la salle verrouillée du défenseur... sans aucun souvenir d'y avoir mis les pieds pendant la soirée.

Le rôle de Saha Matturie questionné

Lors de son témoignage auprès des policiers, la plaignante a été questionnée sur le déroulé de sa soirée dans une boîte de Manchester avant son viol présumé chez Benjamin Mendy. Sur place, l'accusatrice assure ne pas avoir échangé avec le Français mais seulement avec Louis Saha Matturie. Idem après être arrivé pour pursuivre la soirée au domicile du jouer des Skyblues.

"Je ne lui ai pas parlé ni dansé avec lui ou quoi que ce soit. J'ai un peu parlé à Saha Matturie, a indiqué la victime présumée lors de son témoignage enregistré auprès des enquêteurs. [...] Chez lui, je ne me souviens pas d'avoir parlé à Ben."

Un viol présumé par Saha Matturie une semaine après celui de Mendy

Une semaine après son agression sexuelle présumée par Benjamin Mendy, la 7e plaignate assure avoir croisé Louis Saha Matturie et la 6e plaignante dans une boîte de Manchester. Après une nouvelle soirée arrosée dans le club, la jeune femme dit avoir accompagné le proche du footballeur dans son appartement dans la cité mancunienne à Chapel Street. Sur place, elle a expliqué avoir pris des "ballons" (comprendre du protoxyde d'azote dans des ballons). Se sentant un peu euphorique et étourdie, elle aurait alors été violée sur un lit par Louis Saha Matturie.



"Pendant que je prenais mon ballon, il a relevé ma robe, puis il a continué à me toucher et a commencé à avoir des relations sexuelles avec moi, a indiqué la septième plaignante. Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit."

Relancée par les enquêteurs pour lui demander comment elle avait vécu cette relation sexuelle, la jeune femme a enchaîné: "Je ne sais pas vraiment, j'étais juste sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je me souviens d'avoir été dégoûté parce que je n'étais pas du tout attirée par lui." Comme pour mieux oublier cet incident, la victime présumée a précisé ne pas en avoir parlé à qui que ce soit.

"Jolie fesses", lui aurait lancé Mendy

Dans la foulée de ce nouveau viol présumé, la septième plaignante a été invitée à une nouvelle fête au domicile de Benjamin Mendy le lendemain. Conviée par son amie, la sixième plaignante, elle s'y est rendue mais a rapidement voulu partir. Finalement, elle a été regarder un épisode de l'émission de télé-réalité Love Island dans la salle de cinéma du manoir du footballeur avec plusieurs autres personnes. Au cours de la soirée, elle s'est finalement retrouvée seule dans la pièce avec Louis Saha Matturie qui l'aurait agressé sexuellement en lui attrapant le postérieur

"Il était allongé sur moi, il attrapait mes fesses, mes jambes et tout le reste, a-t-elle encore raconté aux enquêteurs. Je n'ai rien vraiment dit. Je pense que j'avais un peu peur de lui dire d'arrêter."

En quittant la maison, elle a croisé Benjamin Mendy dans sa cuisine qui lui aurait lâché, selon elle, un "jolies fesses" qu'elle dit avoir ignoré car trop "dégoûtée".

Après cette nouvelle soirée traumatisante, la septième plaignante dit avoir continué d'échanger avec Louis Saha Matturie. Toutefois, elle a affirmé au proche de Benjamin Mendy qu'elle ne se sentait pas assez en sûreté pour retourner dans son manoir. Environ à la même période, l'arrestation du Français a fait les choux gras de la presse. Lors d'une conversation téléphonique avec le co-accusé du défenseur de Manchester City et des Bleus, elle a dit l'avoir entendu pleurer et accuser les filles qui avaient portée plainte de vouloir se faire de l'argent sur le dos du footballeur.

"Je ne pense pas qu'une fille inventerait quelque chose comme ça", lui aurait-elle alors rétorqué selon le récit qu'elle a fait auprès de la poilce. C'est là que Louis Saha Matturie aurai pleuré en disant "les filles font toujours cela et essayent de nous faire paraître comme mauvais."

La plaignante trouvait étrange l'écart d'âge avec Saha Matturie

Pour expliquer qu'elle n'avait jamais donné son consentement pour avoir une relation sexuelle avec Louis Saha Matturie, la septième plaignante a mis en avant l'écart d'âge entre elle et lui. Si la jeune femme a entre 20 et 30 ans, l'Anglais est déjà quarantenaire et la victime présumée a trouvé cela "bizarre" car "il est si vieux nous étions si jeunes".

"[Qu'avez-vous trouvé étrange?, lui a été demandé] Qu'il s'intéresse à des jeunes filles", a répondu l'accusatrice lors de son témoignage enregistré par la police. Après la visionnage du dernier enregistrement effectué par les enquêteurs, le procès a été ajourné jusqu'à jeudi. Le contre-interrogatoire de la septième plaignante devrait alors être mené par l'avocate de Benjamin Mendy, Eleanor Laws.