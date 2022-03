Biathlon: Fillon Maillet vainqueur du gros globe de la Coupe du monde samedi si...

Quentin Fillon Maillet peut officiellement remporter le classement général de la Coupe du monde dès ce samedi à l’issue de la mass-start d’Otepää (Estonie). Il suffit au Jurassien de finir dans les 23 premiers pour devenir le quatrième Français vainqueur du gros globe de cristal.



Le gros globe de cristal à portée de fusil. Irrésistible depuis son retour des Jeux olympiques de Pékin, où il avait déjà marqué l’histoire, Quentin Fillon Maillet a l’opportunité de s'adjuger le classement général de la Coupe du monde dès ce samedi à l’issue de la mass-start d’Otepää (Estonie). Vainqueur des trois courses post-JO (sprint et poursuite de Kontiolahti la semaine passée, sprint d’Otepää ce jeudi), le Jurassien n’a plus qu’à conclure pour remporter officiellement le Graal.

A l’issue de la mass-start, il restera trois courses individuelles à disputer (sprint, poursuite et mass-start à Oslo) et donc 180 points à gagner au maximum (1 victoire en coupe du monde = 60 points). Donc si Fillon-Maillet a 180 points d’avance sur Emilien Jacquelin (2e du général) à l’issue de la mass-start, il s’assurera le gros globe de cristal (en cas d’égalité, il s’impose quoi qu’il arrive au nombre de victoires sur la saison).

Une 23e place suffit

Il suffit donc à Quentin Fillon Maillet de ne pas terminer à plus de 45 points de Jacquelin, ce qui correspond à une place au minimum dans les 23 premiers de la mass-start ce samedi pour assurer mathématiquement son gros globe de cristal. Presque une formalité pour celui qui n’est descendu que deux fois en dessous de la 15e place cette saison (16e sur la poursuite d’Ostersund en novembre, 20e sur l’individuel d’Antholz en janvier). Il deviendrait alors le quatrième Français vainqueur du gros globe de cristal, succédant ainsi à Patrice Bailly-Salins (1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002 et 2004) et Martin Fourcade (de 2012 à 2018).

A noter que Fillon Maillet lorgne également les petits globes du sprint et de la mass-start. Il a déjà en poche celui de la poursuite.

Pour le petit globe du sprint:

Il possède 56 points d’avance sur Sebastian Samuelsson, le seul qui peut encore le priver de ce petit globe. Mais voir le Suédois coiffer Fillon Maillet sur le fil paraît hautement improbable puisqu'il doit s’imposer sur le dernier sprint de la saison à Oslo la semaine prochaine en espérant que QFM ne fasse pas mieux que 37e…

Pour le petit globe de la mass-start:

C’est en revanche beaucoup plus indécis sur ce petit globe de la mass-start car deux courses ont eu lieu cette saison seulement et il en reste deux à disputer, ce samedi à Otepää et la semaine prochaine à Oslo. QFM est actuellement deuxième avec 8 points de retard sur l’Allemand Benedikt Doll et 12 d’avance sur Tarjei Boe.

Un record pour la route ?

Fillon Maillet peut réaliser quelque chose d’inédit dans l’histoire du biathlon sur la dernière semaine à Oslo. Si jamais il s’impose sur la poursuite, ce serait sa 7e victoire consécutive (en comptant la poursuite des JO) sur cet exercice. Personne ne l’a jamais réalisé. Pour l’instant il partage le record avec Martin Fourcade qui avait remporté 6 poursuites consécutives lors de la saison 2016-2017.