Mondiaux de ski: déception pour Noël et Pinturault sur le slalom

Clément Noël et Alexis Pinturault n'ont pas réussi à monter sur le podium du slalom ce dimanche lors des Mondiaux de ski alpin à Cortina d'Ampezzo en Italie.

Le clan tricolore espérait conclure les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo sur une belle note lors du slalom. C'est raté et la piste italienne aura finalement réservé une nouvelle déception aux Bleus ce dimanche. Frustré sur le géant malgré son statut de grand favori, Alexis Pinturault a signé le septième temps à l'issue de la seconde manche.

Beaucoup trop loin (une seconde et 50 centièmes) pour espérer la médaille d'or ou même pour grimper sur le podium. Le leader de l'équipe de France boucle donc ces Mondiaux avec deux breloques: le bronze en Super-G et l'argent sur le combiné.

La victoire est revenue au norvégien Sebastian Foss-Solevaag. Le Scandinave l'a emporté avec 21 centièmes d'avance sur l'Autrichien Adrian Pertl. Un autre Norvégien, Henrik Kristoffersen complète le podium et a terminé à 46 centièmes de son compatriote.

Noël "surpris" pas sa faute

Lui aussi prétendant à la victoire et cinquième de la première manche, Clément Noël a fini beaucoup plus loin. Dans le rythme sur le haut du tracé et même devant après les deux premiers intermédiaires, le Français de 23 ans a commis une grosse faute. Le champion du monde junior (2018) a craqué et a échoué à plus de dix secondes de Sebastian Foss-Solevaag.

Avec un total de cinq podiums, dont les deux titres de Mathieu Faivre en géant et en slalom parallèle, la France termine à troisième place du classement des médailles lors de ces Mondiaux de Cortina d'Ampezzo.

Une compétition encore une fois dominée par l'Autriche (5 titres et un total de sept médailles) devant la Suisse (trois titres et un total de neuf médailles). Si le bilan tricolore se veut satisfaisant, la piste italiennes laissera quelques regrets à Alexis Pinturault et Clément Noël.