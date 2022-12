Boxe: "Je n’ai pas voulu le terminer", Bakole affirme avoir épargné Yoka

En mai dernier, Tony Yoka alors en pleine "conquête" était stoppé net par Martin Bakole. Le boxeur congolais affirme dans L'Équipe qu'il a retenu ses coups pour épargner le boxeur français devant sa famille.

Il n'est pas tendre. Le seul boxeur à avoir battu Tony Yoka, Martin Bakole, s'est livré à L'Équipe sur le combat qui l'a opposé au français en mai dernier. Il s'était imposé sur décision des juges. Mais selon lui, le combat aurait pu se terminer bien avant s'il l'avait décidé. "Je n’ai pas voulu le terminer, lance le Congolais auprès du quotidien. J’ai vu ses enfants au bord du ring. Une victoire aux points, c’était suffisant."

"Sur le ring, face à moi, il était paumé. Ce qu’il a montré n’avait rien à voir avec ce qu’il pensait être", a encore taclé le boxeur.

Tony Yoka devrait bientôt renfiler les gants

En mai dernier, Tony Yoka poursuivait sa quête vers le titre poids lourds et croisait donc sur sa route Martin Bakole, alors 13e au classement mondial. Un temps sparring partenaire de Joshua, Usyk ou encore Fury, Bakole se présentait face à Yoka comme premier grand test. Sa victoire probante, nette et sans bavures a constitué un énorme coup de messue à Tony Yoka, en plus de sa première défaite en carrière professionnelle.

Le champion olympique 2016, qui compte une défaite en douze combats, doit maintenant se relancer cinq ans après son premier affrontement chez les professionnels. D'après L'Équipe, il devrait remonter sur le ring en février. L'identité de son adversaire n'est pas connue.