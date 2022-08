Boxe: Fury veut sortir de sa retraite pour défier "la poule mouillée" Chisora

Champion linéaire des poids lourds et détenteur du titre WBC, Tyson Fury a réitéré ses envies de retourner sur le ring ce mardi. Si le Britannique avait annoncé sa retraite après sa victoire contre Dillian Whyte en avril, le "Gypsy King" veut désormais affronter Derek Chisora en attendant de connaître le vainqueur du duel Usyk-Joshua.

La nouvelle retraite de Tyson Fury n’aura cette fois duré que trois mois. Vainqueur de Dillian Whyte à Wembley le 23 avril dernier, le champion du monde poids lourds de la WBC a déjà confirmé ses envies d’en découdre avec un nouvel adversaire.

Via une série de vidéos postées ce mardi sur ses réseaux sociaux, le "Gypsy King" a clairement et ouvertement défié son compatriote Derek Chisora. Après avoir remporté sa trilogie contre l’Américain Deontay Wilder (deux victoires avant la limite et une égalité), Tyson Fury rêve de gagner un troisième duel contre "Del Boy"Chisora après ses succès de 2011 et 2014.

Fury accuse son rival de fuir cette trilogie

Histoire de convaincre l’Anglais de 38 ans d’accepter son offre, Tyson Fury a fait ce qu’il sait faire de mieux après la boxe: le trashtalking. En le défiant avec des mots toujours plus provocants, la star mondiale de la boxe anglaise veut voir Chisora céder et accepter le combat. Vainqueur de Kubat Pulev début juillet, celui qui cumule 33 victoires (pour 12 défaites) chez les pros a mis fin à une série de trois combats perdus face à Joseph Parker (deux fois) et Oleksandr Usyk.

"Ce message est destiné à Derek 'The Shithouse' Chisora (comprendre celui qui se fait caca dessus). Tu fuis cette trilogie Derek, a lâché l’actuel champion WBC des lourds. Tu te fais appeler 'War' mais tu devrais t’appeler poule mouillée parce que tu fuis cette trilogie et la plus grosse paye de ta carrière. Signe ce pu**** de contrat. Arrête de te faire dessus."

Fury change d’entraîneur, Arum y voit des "conneries" pour les réseaux

Dans la foulée de cette saillie verbale conte son compatriote, Tyson Fury a également annoncé qu’il allait changer d’entraîneur pour préparer cet éventuel combat. Plutôt que SugarHill Steward qui l’a accompagné lors de ces récents succès, le boxeur de Manchester a choisi de s’entourer de son ami Isaac Lowe malgré son manque d’expérience en tant que coach. Sur les réseaux sociaux, la réponse de SugarHill Steward n’a pas traîné: "Bonne chance avec ça".

Afin d’éteindre l’incendie allumé par Tyson Fury lui-même sur les réseaux sociaux, l’un de ses promoteurs a été obligé de démentir ce changement d’entraîneur inattendu.

"Il s’amuse, a expliqué le célèbre Bob Arum dans des propos rapportés par Dan Rafael sur son site. Il se lève le matin. Il détermine quel genre de conneries remuer et il dit tout ce qu'il pense. Et parce qu'il obtient tant de visites sur toutes ces plateformes sur les réseaux sociaux, il s’est fait une audience. Il peut se lever demain, dire qu'il revient combattre X et que la seule personne en qui il aura confiance pour l'entraîner c’est Bob Arum. Il est capable de dire cela."

Le clan Fury veut attendre le vainqueur d’Usyk-Joshua

En s’en prenant directement à Derek Chisora, Tyson Fury semble avoir pris de court Bob Arum. Et pour cause, le combat entre les deux poids lourds anglais pour le titre WBC ne pourrait être organisé avant la fin de l’année 2022. Un timing qui empêcherait surtout un duel pour unifier tous les titres mondiaux face au vainqueur de la revanche entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua, le 20 août à Jeddah en Arabie saoudite.

"Il n’y a rien. Qu'est-ce qu'on est, des fous, s’est encore interrogé Bom Arum. Tout le monde attend le résultat du combat qui aurai lieu dans dix jours. Puis ensuite nous explorerons s'il est possible de se battre pour l'unification complète de titres. Tyson Fury s'amuse, pour l'amour de Dieu! Ne le prenez pas au sérieux!" La seule qui semble désormais certain, c’est bien que Tyson Fury n’en restera pas à 32 victoires (1 égalité) en 33 combats chez les pros.