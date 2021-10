Boxe: Joshua en tournée américaine pour trouver un nouveau coach et devenir "un chien"

Détrôné par Oleksandr Usyk fin septembre, Anthony Joshua est déjà tourné vers la revanche contre l’Ukrainien. Et pour reconquérir ses titres IBF-WBO-WBA des lourds, le Britannique a décidé de changer de coach principal et effectue une tournée aux Etats-Unis pour trouver le bon entraîneur pour lui. Qui devra réussir à transformer son style et son approche du combat.

Il aurait eu tort de s’en priver. Avant le troisième choc explosif entre Tyson Fury et Deontay Wilder pour la ceinture WBC des lourds, le légendaire promoteur Bob Arum (Top Rank) avait proposé de voir Anthony Joshua "s’écarter" et ne pas prendre directement la revanche contre Oleksandr Usyk – qui l’a détrôné de ses titres IBF-WBO-WBA fin septembre – pour permettre au vainqueur de Fury-Wilder d’affronter l’Ukrainien pour une unification totale de la catégorie… avec un ticket réservé pour "AJ" pour monter dans le ring avec le futur champion incontesté ensuite.

Mais Eddie Hearn, patron de Matchroom Boxing et promoteur du Britannique, avait vite enterré l’idée: "Je lui en ai parlé et il m’a tout de suite dit un grand non". Comme après sa défaite contre Andy Ruiz Jr en 2019, Joshua a vite digéré sa déception pour se tourner vers son idée de revanche en perspective du "match retour" qui devrait avoir lieu en mars ou avril 2022. Avec un constat clair: il va falloir changer le "gameplan" (plan de jeu, littéralement) qui l’a vu tenter de "boxer le meilleur boxeur", ce qui a entraîné de lourdes critiques sur son coach Rob McCracken (également entraîneur de l’équipe olympique britannique), pour reconquérir ses ceintures.

Et pour y parvenir, alors qu’il avait dans un premier temps affirmé l’inverse, "AJ" a décidé de changer son staff et s’est mis en quête d’un nouveau coach. En tournée américaine ces derniers jours, on a ainsi pu le voir en visite dans les salles de Virgil Hunter, qui s’occupe entre autres de son pote et compatriote Joshua Buatsi mais aussi des Français Souleymane Cissokho et Tony Yoka, et Eddy Reynoso, qui gère entre autres l’entraînement de Saul "Canelo" Alvarez, Ryan Garcia ou encore Andy Ruiz Jr. Et son troisième arrêt s’est fait chez Ronnie Shields, coach entre autres de Jermall Charlo (il s'est aussi occupé de son frère Jermell Charlo dans le passé) et Guillermo Rigondeaux. Avec qui le feeling semble être très bien passé.

Le coach américain, qui a travaillé ave plusieurs grands noms dans le passé (Mike Tyson, Evander Holyfield, Pernell Whitaker, Vernon Forrest, Arturo Gatti), a ensuite profité de son passage dans le podcast ThaBoxingVoice pour confirmer la volonté de Joshua de trouver un nouvel entraîneur: "Il a réalisé qu’il devait venir aux Etats-Unis pour obtenir quelque chose de différent. Je suppose qu’il n’a pas trouvé qu’il avait eu la bonne stratégie contre Usyk et qu’il souhaite en changer." Une transformation qui implique un parallèle… animalier, avec un "AJ" qui compte bien trouver ce côté bagarreur qui pourrait l’avantager face à Usyk. "Il m’a dit: 'Ecoute, je sais que les gens ne pensent pas que je suis un chien, mais je serai un chien dans ce prochain combat', confie Shields. Ce sont ses mots. Il m’a dit: 'J’ai besoin que tu me montres comment être le meilleur chien que tu puisses m’apprendre à être'."

Absent d’une grande partie de sa préparation pour l’Ukrainien en raison de sa présence aux JO de Tokyo cet été, une absence qui avait "pesé" à Joshua alors qu’ils travaillent ensemble depuis plus de dix ans et ses années dans la boxe amateur, McCracken ne devrait pour sa part plus faire partie de l’équipe autour de l’ancien champion en reconquête. Shields a en effet précisé que ce dernier avait seulement mentionné Angel Fernandez comme coach qu’il souhaitait conserver de son équipe actuelle. Pour retrouver son trône mondial, Joshua va traverser l’Atlantique. Et c’est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver pour la suite de sa carrière.