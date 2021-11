Boxe: Yoka devrait combattre Bakole avant la fin de l'année

Le prochain adversaire de Tony Yoka devrait se nommer Martin Bakole. L’entraîneur du boxeur congolais a lui-même annoncé la nouvelle auprès de Sky Sports et voit son boxeur mettre le Français KO en décembre.

Tony Yoka a répété à l’envi son souhait d’affronter un adversaire du top 10 mondial de la catégorie poids lourds afin de franchir un nouveau pallier dans sa carrière professionnelle. Malheureusement pour le Français aux onze victoires en autant de combats sa volonté n’a pas été exaucé.

A la place, et sauf rebondissement de dernière minute, le champion olympique des JO de Rio devrait être opposé au Congolais Martin Bakole dont le classement se situe, comme celui de Tony Yoka, autour de la 20e place mondiale.

"On attend juste la confirmation, a lancé Billy Nelson le coach du Congolais auprès de Sky Sports. On veut un combat charnière pour Martin. Je crois que Martin va y aller et le mettre KO. Je pense sincèrement que Martin est capable de battre n’importe qui dans la catégorie des poids lourds."

Nelson: "Yoka boxe encore comme un amateur"

A l’heure où Tony Yoka a annoncé son divorce avec Estelle Mossely, le médaillé d’or olympique pourrait rapidement trouver une échappatoire. Ce potentiel duel face à Martin Bakole (17 victoires en 18 combats) se déroulerait en France dès le mois de décembre, soit à peine quatre mois après sa victoire contre le Croate Petar Milas en septembre. Pas impressionné pour un sou, l’entraîneur de celui dont le frère est l’actuel champion du monde des lourds-légers WBC, a déjà lancé les hostilités avec le combattant tricolore de 29 ans.

"Yoka est un mec costaud mais plus gros c’est, mieux c’est pour Martin qui le voit comme un défi, a encore lâché Billy Nelson. Martin est plus rapide. Yoka est très bon techniquement mais il boxe encore comme un amateur. Il a dit qu’il apprenait (à combattre comme un pro) avec Virgil Hunter, qui est un excellent entraîneur. Mais Martin est bien meilleur que tous ceux qu’il a combattus."

L’entraîneur du Congolais voit même l’affrontement face à Tony Yoka comme un tremplin vers une chance mondiale. Et pourquoi pas face à Oleksandr Usyk, actuel champion IBF, WBA et WBO, dont il a été l’un des sparring-partners avant sa victoire face Anthony Joshua. Le genre de partenaire d’entraînement qui vous donne un bel indice de la tâche qui va attendre Tony Yoka. Le chemin vers les sommets va donc passer par Martin Bakole.