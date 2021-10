Dîner, whisky… l'improbable rencontre entre McGregor et Mourinho

Conor McGregor a profité de ses vacances à Rome pour y croiser José Mourinho. Passionné de football et notamment de Manchester United, la star de l’UFC a procédé à un bel échange de cadeaux avec l’entraîneur de l’AS Rome.

On n’a plus vu Conor McGregor dans un octogone depuis la correction infligée par Dustin Poirier en juillet dernier. Battu par "The Diamond" sur un énorme TKO dès la première reprise, la superstar irlandaise de l’UFC poursuit sa convalescence et prépare son prochain grand retour dans la cage. Mais en attendant de savoir contre qui le combattant de 33 ans relancera sa carrière en MMA, Conor McGregor profite de son temps libre.

De passage à Rome lors de ses vacances, "The Notorious" y enchaîne les sorties. Après avoir récupéré son yacht Lamborghini le week-end dernier, l’Irlandais a passé la soirée avec... José Mourinho. Un moment agréable et une belle rencontre si l’on se fie aux clichés publiés ce samedi par le technicien sur les réseaux sociaux.

Un maillot pour McGregor, une bouteille de whisky pour Mourinho

Grand amateur de football, Conor McGregor suit avec attention les performances du Celtic en Ecosse ou encore du PSG en Ligue des champions. Du côté de la Premier League, l’homme aux 22 victoires (pour 6 défaites) en 28 combats pros de MMA est supporter de Manchester United.

A défaut de récupérer un maillot des Red Devils, Conor McGregor a reçu en cadeau un maillot de la Roma, où évolue désormais José Mourinho, floqué à son nom. "C’est lui! Le grand The Notorious est à Rome et oui, ce fut un réel plaisir de le rencontrer et de partager quelques histoires avec lui, a également partagé le Portugais sur les réseaux sociaux. Un réel plaisir de lui offrir la plus belle des tuniques de la ville, celle de la Roma."

Ravi de rencontrer l’ancien entraîneur des Red Devils, l’Irlandais a apprécié sa soirée avec le "Special One". A tel point qu’il lui a offert une bouteille de sa propre marque de whisky, alcool dont l’entraîneur ne semble pourtant pas un grand amateur. Mais visiblement, il est impossible de refuser quand Conor McGregor vous offre un présent: "Il a fait un miracle, c'est impossible de dire non à Conor, il fallait que j'essaye ce whiskey, a encore commenté José Mourinho. LEGENDE."

>> L'UFC est à retrouver en exclusivité sur RMC Sport