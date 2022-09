EN DIRECT - UFC Paris: suivez la soirée événement de MMA avec le choc entre Ciryl Gane et Tai Tuivasa

Poids plumes : Charles Jourdain (Canada) vs Nathaniel Wood (Angleterre)

Poids plumes : William Gomis (France) vs Jarno Errens (Pays-Bas)

Poids légers : John Makdessi (Canada) vs Nasrat Haqparast (Maroc)

Poids moyens : Alessio Di Chirico (Italie) vs Roman Kopylov (Russie)

Co main-event

Poids moyens : Robert Whittaker (Australien) vs Marvin Vettori (Italie)

Main-event

Poids lourds : Ciryl Gane (France) - Tai Tuivasa (Australie)