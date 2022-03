MMA: Ngannou fixe ses conditions pour prolonger à l'UFC

Invité exceptionnel du Super Moscato Show ce mardi sur RMC, Francis Ngannou a révélé qu'il n'envisageait pas un départ de l'UFC. Mais le Camerounais, actuel champion du monde des poids lourds, veut fixer ses propres conditions en vue d'un nouveau contrat avec l'organisation.

Vainqueur du combattant français Ciryl Gane le 23 janvier, Francis Ngannou a conservé le titre des poids lourds de l'UFC. Toujours champion, le Camerounais de 35 ans se retrouve automatiquement lié avec l'organisation de Dana White pour plusieurs combats supplémentaires mais il refuse de signer le nouveau bail. Une situation qui ne lui convient pas et pousse "The Predator" à s'interroger sur son avenir. Au micro de RMC ce mardi, le principal intéressé a expliqué pourquoi cela coinçait avec l'UFC.

"Je m’entends avec eux, je suis juste pas d’accord avec eux. Il y a une différence. Je ne suis pas d’accord avec leur façon de faire les choses et la façon dont on m’a traité. Je n’ai pas été d’accord pour certains principes. Je ne suis pas d’accord avec certaines clauses du contrat que je ne veux pas signer, a lancé Francis Ngannou dans l'émission le Super Moscato Show. C’était une erreur d’avoir signé ça une première fois. J’ai respecté ma clause mais je veux de la latitude et la liberté de me mettre sur le piédestal en tant qu’homme libre (free agent sans contrat, ndlr) avant de resigner. Ce n’est que quand je serai libre que je pourrais défendre mes intérêts. On ne peut pas m’enfermer dans une chambre et me demander de négocier alors que je suis derrière une grille. Laisse-moi la liberté et je ferai le choix si cela me convient de rester dans cette chambre ou non."

Ngannou: "Je ne me sens pas protégé"

Au-delà des raisons financières et du fait qu'on lui impose un nouveau contrat sans véritablement le négocier, Francis Ngannou entend se battre pour ses droits en tant que travailleur.

"Il y a les clauses et les termes du contrat (qui ne vont pas), a poursuivi le champion UFC des poids lourds. Je ne me sens pas protégé. Je suis auto-entrepreneur mais je ne me sens pas traité comme tel. On n’a aucun avantage en tant que salarié ou en tant qu'auto-entrepreneur. Comme employé, on aurait certains avantages. Un problème par exemple, on n’a pas d’assurance santé alors qu'on est dans un sport violent et dangereux et que l'on est engagé de façon exclusive pour une organisation et on y génère des revenus. C'est à prendre en considération. Il m’est arrivé qu’on me dise quand je devais voir un médecin que c’était à moi de le payer. En tant que salarié j’aurais les avantages du salarié ou de l’auto-entrepreneur."

Ngannou: "Ce n'est pas fini avec l'UFC"

Francis Ngannou veut donc se donner le droit de réfléchir à ce qui lui conviendrait le mieux pour la suite de sa carrière. Mais le combattant camerounais ne veut pas couper les ponts avec l'UFC et l'a aussi clairement fait savoir ce mardi.

"Ce n’est pas fini avec l’UFC. Il y a la possibilité, a encore estimé le champion de MMA. Je n'ai pas fermé la porte avec l'UFC. J’ai toujours laissé la porte ouverte, tant que l’UFC revient à la raison et décide de m'écouter."

Parmi les points que Francis Ngannou pourrait vouloir inclure dans son nouveau contrat avec l'UFC, la possibilité de disputer un combat de boxe face à Tyson Fury. Après avoir confirmé son rêve d'affronter l'actuel champion linéaire des poids lourds en boxe, le Camerounais a précisé comment cela pourrait s'inclure en parallèle de son aventure en MMA: "Comme j’ai envie de combattre en boxe anglais avant la fin de ma carrière, je ne veux pas signer un contrat qui donne le libre arbitre à l’UFC pour les cinq prochaines années. Je veux quand même avoir cette liberté de peut-être exécuter un contrat au bout de 20 mois, 36 mois ou 40 mois. Mais que cela soit déterminé et que l’UFC ne puisse pas prendre la marge de me prolonger jusqu’à cinq ans."