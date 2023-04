MMA: UFC, Bellator, PFL? Le phénomène Cédric Doumbé innove et propose à ses fans de choisir sa destination

Quel sera le prochain défi de Cédric Doumbé? Le phénomène du MMA français a trouvé une idée originale pour trancher entre UFC, Bellator et PFL: confier son choix de carrière à ses fans, en leur demandant de voter.

Il ne fait décidément rien comme tout le monde. Depuis des semaines, Cédric Doumbé tease à propos de son avenir: va-t-il s'engager avec l'UFC? Le Bellator? Le PFL? Le combattant de 30 ans a choisi... de ne pas choisir. Mais plutôt de faire voter ses fans. Dans une vidéo publiée ce vendredi sur Youtube, Doumbé, qui faisait récemment le point sur les différentes options face à lui, fait le show et expose toutes les possibilités sans se cacher.

"L'UFC, c'est la fame, c'est un avantage majeur, tu peux péter des millions en étant une star comme McGregor. Des combattants de renom", lâche-t-il. Il cite alors Chimaev, Usman, Convington, McGregor... "et je les mets tous KO", lance évidemment le showman Doumbé. Battre un combattant de cet ordre à l'UFC, c'est "la crédibilité". "Il est totalement vrai qu'on est en train de voir avec l'UFC pour, pourquoi pas, avoir une Pereira: deux-trois-quatre combats et title shot, champion de l'UFC! Premier Français champion de l'UFC! Je veux y aller."

La "fame" côté UFC, l'argent ailleurs

C'est en suite au Bellator de passer sur le grill: "Arrêtez de sous-estimer le Bellator!, lance Cédric Doumbé. Avantages? "Cela rapporte beaucoup plus que l'UFC, je vais combattre plus souvent en Europe. Et en plus de ça, je combats peut-être tous les trois mois. Activité, cash, notoriété", réplique-t-il.

La troisième option, c'est le PFL. "Ça parle en millions d'euros! Il y a de l'oseille, ils sont en train de tout péter! Ils sont en négo avec Francis Ngannou, comme si le PSG signait Messi... à son prime. Avantage, je suis d'office dans le tournoi à un million de dollars. Et tu me mets dans le tournoi, je vais le gagner et ça fait déjà un million sûr. Cela paie sept ou huit fois plus. Le niveau est très sérieux. Effectivement les champions sont inconnus."

C'est donc aux internautes qui le soutiennent que Cédric Doumbé se fie. "On décide ensemble", n'a-t-il de cesse de répéter, appelant à aller voter sur la plateforme en ligne qu'il vient d'ouvrir. Décidément un personnage à part.