UFC: Benoît Saint-Denis forfait pour son combat du 18 février

INFO RMC SPORT - Alors qu’il devait affronter l’Américain Joe Solecki le 18 février à Las Vegas, Benoît Saint-Denis doit déclarer forfait suite à une blessure à la cheville droite à l’entraînement. L’ancien membre des Forces spéciales va donc devoir un peu plus attendre avant son quatrième combat à l’UFC, le dernier de son premier contrat avec l’organisation mastodonte du MMA.

L’inquiétude avait grandi suite à une blessure ces derniers jours. Et la mauvaise nouvelle vient de tomber ce jeudi après des examens médicaux. Touché à la cheville droite lors d’un exercice à l’entraînement, Benoît Saint-Denis ne pourra pas combattre comme prévu le 18 février à Las Vegas contre l’Américain Joe Solecki. Victime d’une rupture partielle du ligament externe, le Français va donc devoir reporter ce qui est le dernier combat de son premier contrat – pas encore renouvelé – avec l’UFC.

Après une défaite pour ses débuts dans l’organisation mastodonte du MMA en octobre 2021, un combat accepté en "dernière minute" contre le Brésilien Elizeu Zaleski dos Santos dans la catégorie supérieure à la sienne (son adversaire a depuis été rattrapé pour dopage), "God of War" avait enchaîné deux victoires: l’Allemand Niklas Stolze sur soumission en juin 2022 et le Brésilien Gabriel Miranda par TKO en septembre dernier lors de l’UFC Paris, premier événement en France de l’histoire de l’organisation, où il aura eu l’honneur d’être le premier combattant tricolore à monter dans le célèbre octogone dans son pays.

Professionnel en MMA depuis 2019, l’ancien militaire membre des Forces spéciales va désormais devoir attendre pour effectuer sa quatrième sortie dans la cage de l’UFC. Avec quelques semaines devant lui avant de pouvoir retrouver ses moyens, il devrait toutefois en savoir plus assez vite. Combat contre Solecki reporté ? Nouvel adversaire au programme ? Selon nos informations, il a ainsi demandé à affronter le même adversaire le 18 mars à Londres. Benoît Saint-Denis doit désormais affronter un nouvel obstacle sur sa route. Mais quand on connaît son mental, on peut lui faire confiance pour gérer au mieux ce contretemps.