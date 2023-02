UFC: c'est officiel, Conor McGregor va faire son grand retour dans la cage

La superstar irlandaise Conor McGregor sera l'un des coachs de l'émission de l'UFC "The Ultimate Fighter" et affrontera Michael Chandler à une date qui n'est pas encore connue.

"The Mac is back." 2023 sera l’année du retour de Conor McGregor à l’UFC, Dana White en a fait l’annonce ce samedi. Le "Notorious" a accepté d’être l’un des deux coachs de "The Ultimate Fighter", l’un des programmes phares de l’UFC. Dans cette émission de téléréalité, les deux coachs en question, à la tête de deux équipes distinctes, prennent en charge plusieurs combattants dont ils assurent l’entraînement. Ces derniers vont s’affronter pendant plusieurs semaines (semble-t-il de mai à août) avant un ultime combat en point d’orgue entre les deux coachs, peut-être en septembre.

Il n'a plus combattu depuis juillet 2021

L’officialisation de la participation de Conor McGregor à ce show n’est pas une surprise. Il avait publiquement évoqué la proposition de l’UFC, il y a quelques jours seulement, reconnaissant que l’idée lui plaisait. Il y a répondu favorablement et effectuera un nouveau come-back dans la cage. L’Irlandais est déjà sorti plusieurs fois de sa retraite, notamment pour affronter Dustin Poirier. Le dernier combat de la trilogie entre les deux hommes, en juillet 2021, s’était achevé par une grave blessure (jambe cassée) de l’Irlandais, déclaré KO technique par les docteurs à l’issue du premier round. L’ancien champion des plumes et des légers n’a plus combattu depuis.

Le combat face à Chandler n’a pas encore de lieu ni de date officielle mais le patron de l’UFC Dana White a promis des annonces prochainement. Arrivé à l’UFC sur le tard, Michael Chandler reste sur trois défaites dans ses quatre derniers combats, dont une soumission contre Dustin Poirier mais il réclamait la présence de Conor McGregor depuis plusieurs mois. Un affrontement en pay-per-view face à McGregor est une opportunité à ne surtout pas manquer, avec un sacré jackpot au bout. Une opportunité en or sur le plan financier. Pour rappel, huit des dix plus gros combats en pay-per-view ont concerné Conor McGregor. Une mine d'or. Dans la cage, le spectacle est assuré. Ne reste plus qu'à patienter.