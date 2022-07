UFC: Fiorot affrontera Chookagian à l'UFC 280 et non à Paris!

INFO RMC SPORT - Légèrement touchée au genou, Manon Fiorot doit repousser son combat contre Katlyn Chookagian prévu le 3 septembre à Paris pour le premier événement UFC en France. La Niçoise affrontera finalement l'Américaine à Abu Dhabi sur le bouillant UFC 280 du 22 octobre.

C'est un coup dur pour la carte de l'UFC Paris. Mais l'intéressée ne sera pas trop frustrée vu ce qui l'attend. Légèrement touchée au genou droit à l'entraînement, et pas certaine de pouvoir être à 100% à temps, Manon Fiorot a dû se résigner à dire non à son combat prévu contre Katlyn Chookagian (qui vient de remplacer Jessica Andrade) le 3 septembre à Paris. mais ce choc chez les mouches aura bien lieu. Et pas n'importe où.

La Niçoise va finalement affronter l'Américaine à Abu Dhabi le 22 octobre, sur un UFC 280 qui s'annonce bouillant avec un main event ultra attendu entre Charles Oliveira et Islam Makhachev pour la ceinture des légers mais aussi les affiches Aljamain Sterling-T.J. Dillashaw (pour la ceinture des coqs), Petr Yan-Sean O'Malley ou encore Beneil Dariush-Mateusz Gamrot.

Cette carte folle aura donc également droit à un gros combat féminin aux conséquences importantes: une victoire de Fiorot, toujours invaincue à l'UFC avec quatre victoires de rang, contre la numero 1 du classement la catégorie (la Niçoise est sixième) la rapprocherait à grands pas d'un combat pour le titre détenu par Valentina Shevchenko, son objectif annoncé.

Déçue de ne pas pouvoir être à Paris pour la première de l'UFC en France, ce qu'on peut comprendre, "The Beast" ne perd pas au change (au contraire) en termes d'exposition à l'international avec cette place sur le plus bel événement UFC de l'année sur le papier. Elle sera aussi un peu "à la maison" à Abu Dhabi, où elle a déjà combattu quatre fois, dont ses débuts à l'UFC en janvier 2021 et sa victoire pour le titre des mouches de l'UAE Warriors en novembre 2020.

Et elle pourra profiter d'un camp d'entraînement complet pour préparer ce choc, sans se soucier d'une course contre la montre pour retrouver 100% de ses moyens. Mais entre une adversaire qui a changé deux fois et un passage de Paris à Abu Dhabi, sans oublier ce tracas physique, l'approche de ce combat hyper important pour la suite n'aura pas été de tout repos pour Manon Fiorot. Qui aura bien mérité de pouvoir se défouler dans la cage le 22 octobre.