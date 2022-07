UFC Paris: Andrade forfait, ça devrait être Chookagian pour Manon Fiorot

Comme annoncé par ESPN lors de l’événement UFC à Long Island ce samedi soir, Jessica Andrade est forfait pour son combat prévu contre Manon Fiorot le 3 septembre à Paris. RMC Sport peut confirmer l’identité de sa probable remplaçante: Katlyn Chookagian, qui devait affronter la Française dans un premier temps avant de déclarer forfait il y a un mois et avec qui les négociations pour un retour sont déjà avancées.

Pour Manon Fiorot, c’est le jeu des chaises musicales. Qui devrait finalement revenir à la première participante. Alors qu’elle devait affronter Jessica Andrade chez les mouches le 3 septembre à Paris pour le premier événement UFC en France, la Brésilienne remplaçant l’Américaine Katlyn Chookagian initialement prévue pour l’affronter, la combattante niçoise va encore devoir revoir ses plans: Andrade a dû déclarer forfait à son tour, information donnée ce samedi soir sur ESPN, diffuseur américain de l’UFC, lors de l’événement à Long Island. Mais une solution semble déjà trouvée.

Chookagian avait déclaré forfait pour "raison personnelle"

RMC Sport peut confirmer l’identité de la probable remplaçante de la Brésilienne contre l’une des têtes d’affiches tricolores du rendez-vous de la rentrée: Katlyn Chookagian, qui avait déclaré forfait il y a un mois pour "raison personnelle" mais avec qui les négociations pour finalement faire face à Fiorot dans la cage parisienne sont bien avancées alors que le clan de la Française a déjà confirmé être partant. "The Beast" (son surnom), numéro 6 de sa catégorie et toujours invaincue à l’UFC (4-0, 9-1 en carrière) perd un combat plus vendeur et clinquant sur le papier, plus attendu, le nom de la Brésilienne ancienne championne des pailles étant plus reconnu que celui de l’Américaine.

Mais avec Chookagian, elle fait face à la numéro 1 du classement de la catégorie, quand Andrade n’était que la numéro 4 et plus tournée vers la catégorie inférieure, étape importante dans une quête d’un combat pour la ceinture qui approcherait du but en cas de victoire. Côté préparation, la Française avait déjà passé plusieurs semaines à travailler en vue de l’Américaine avant de se tourner vers Andrade et ses caractéristiques physiques très différentes (elle était beaucoup plus petite) et ne partira donc pas d’une page blanche, loin de là. Dénicher nom de l’adversaire de Fiorot pour son premier combat professionnel de MMA sur le sol français n’aura pas été un long fleuve tranquille.