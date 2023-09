UFC Paris: transporté à l'hôpital après sa victoire, Saint-Denis donne des nouvelles de sa cheville

Après son éclatante victoire contre Thiago Moises lors de l’UFC Paris samedi soir, Benoît Saint-Denis s'est confié en exclusivité à RMC Sport. Il a évoqué ses ambitions et donné des nouvelles rassurantes de sa blessure à la cheville.

Il a mis le feu à Bercy. Après avoir martyrisé Ismael Bonfim avec ses coups de pied début juillet, l’explosif Benoît Saint-Denis était déjà de retour dans l’octogone pour défier un autre Brésilien, Thiago Moises, à l’occasion de l’UFC Paris samedi soir. Encore une fois brillant, il a régalé le public français avec une performance d’une rare intensité en s’imposant avant la limite, avec un TKO dans le deuxième round. Un résultat qui devrait logiquement lui permettre d’entrer dans le top 15 des -70 kilos (les légers), une des catégories les plus denses et relevées de l’UFC.

De quoi ouvrir la voie aux très, très gros combats. "Ça s’est super bien passé. Je suis content, j’étais dans ma bulle, dans mon fight. Un peu moins d’émotions, plus de recul par rapport à l’année dernière. Je respectais beaucoup ce gars parce qu’il est solide, et ça m’a permis de prouver à l’UFC que j’ai ma place dans le top 15. J’aimerais prouver que j’ai ma place encore plus proche de la ceinture, ça passera par des nouveaux fights et des nouvelles victoires", a débriefé "God of War" quelques heures après sa victoire, en exclusivité au micro de RMC Sport.

Pas de fracture à la cheville

"La stratégie Saint-Denis, c’est une boucherie, a-t-il ajouté dans un grand sourire. Non, c’est de mettre beaucoup de pression et de voir s’il y a un endroit où il va craquer. J’aime bien tester dès le premier round tous les domaines. Une fois que j’ai testé, j’essaie de trouver mon chemin le plus rapide vers la victoire." Ex-militaire des Forces Spéciales, Saint-Denis (12 victoires, 1 défaite) a confirmé contre Moises son statut de combattant à part et son sens du show unique, qui plaît particulièrement aux fans. "J’ai pris beaucoup de plaisir avec le public, surtout à l'inter-round et après le combat", a-t-il savouré, déjà tourné vers la suite. Son ambition est connue : devenir champion à l’UFC. Et pour atteindre son rêve, il faudra continuer à briller.

"Mon prochain objectif ? Prendre le perdant de Fiziev-Gamrot (dans la nuit du 23 au 24 septembre). Ce sont deux jeunes combattants qui ont faim et qui sont solides. Il y aussi Dariush qui va affronter Tsarukyan (combat en préparation). C’est le genre de personnage que j’aimerais affronter. On va voir ce que l’UFC va me proposer. Le top 15 ? Là c’était déjà un beau morceau. C’était plaisant. D’ailleurs on a pris le bonus Fight of the night, c’est 50.000 pour lui et moi. Je suis content, j’ai hâte de passer des étapes supplémentaires, ça passera par les mecs qui sont devant moi."

Et que ses supporters se rassurent : s’il a dû passer à l’hôpital après son combat pour une radio de la cheville, aucune inquiétude. "Il n’y a pas de fracture, a-t-il confirmé à RMC Sport. Je vais pouvoir me reposer, prendre des vacances et profiter de notre petite fille avec ma femme. On se remettra sur le chemin du combat prochainement."