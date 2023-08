UFC: pour Benoît Saint-Denis, Khabib et Jones ne sont pas les "GOAT" du MMA

Dans Le Vestiaire spécial MMA sur RMC Sport, Benoît Saint-Denis a taclé Khabib Nurmagomedov et Jon Jones, en déclarant qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme les meilleurs de l'histoire du MMA.

Pour Benoît Saint-Denis, il ne sert à rien de débattre pour savoir qui est le GOAT (greatest of all time, meilleur de tous les temps) du MMA entre Khabib Nurmagomedov et Jon Jones. Dans l'émission Le Vestiaire diffusée mardi soir sur RMC Sport, le combattant français a remis en cause le parcours des deux champions.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder l'UFC Paris

"Khabib, il n'a jamais changé de catégorie de poids et il a un record un peu frauduleux (29 victoires en 29 combats, ndlr). Sur le 15e combat, il affronte un 0-0... Ce n'est pas un mec qui s'est beaucoup mis en danger", a d'abord lancé Benoît Saint-Denis.

Quant à Jon Jones, ses suspensions pour dopage en font un argument éliminatoire: "Combien de fois a-t-il été contrôlé positif aux anabolisants, à un tas de substances? Ses prestations sont à mettre en doute".

"Il n'y aura jamais de mec parfait"

Plus globalement, Benoît Saint-Denis considère que ces débats sur les meilleurs de l'histoire du MMA ne tiennent pas assez compte des limites des combattants. "En fait, on n'est que des hommes, a-t-il déclaré. On a deux jambes, deux bras. Tout ce qu'on peut vous offrir, c'est de donner le meilleur de notre personne. Il n'y aura jamais de mec parfait, ça n'existe pas. Tout le monde a des points forts et des points faibles".

"C'est aussi la beauté de ce truc, c'est qu'on a toujours à apprendre, a-t-il ajouté. On peut essayer de devenir le meilleur combattant possible, mais on ne pourra vous donner que le meilleur de nous à l'instant T. On ne pourra jamais être ce combattant parfait avec les stats à 100 partout comme dans les jeux vidéo".

Benoît Saint-Denis est à l'affiche de l'UFC Paris de samedi 2 septembre avec un combat face à Thiago Moises pour une place dans le top 15 des poids légers. Une soirée à suivre en direct sur Twitch à partir de 18h sur Twitch, 20h sur RMC Sport 2 et 22h30 sur RMC Découverte.