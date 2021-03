UFC: vers un troisième combat entre McGregor et Poirier le 10 juillet

Six mois après la victoire par KO de Dustin Poirier sur Conor McGregor, les deux hommes pourraient se retrouver dans la cage le 10 juillet prochain pour l’UFC 264, comme l’a confirmé Dana White samedi.

S’il avait fallu attendre plus de six ans pour voir Conor McGregor et Dustin Poirier s’affronter à nouveau, le troisième combat entre les deux hommes pourrait arriver bien plus vite.

En marge de l’UFC 260 et de la victoire spectaculaire de Francis Ngannou, Dana White a confirmé que leur troisième affrontement pourrait figurer en tête d’affiche de l’UFC 264, le 10 juillet prochain à Las Vegas. "Je l'espère, c’est notre plan, on l’espère tous", a souri le patron de l’UFC en conférence de presse.

Le 24 janvier dernier à Abu Dhabi, Poirier avait pris sa revanche sur McGregor avec un KO impressionnant au deuxième round, le premier subi par "The Notorious" dans sa carrière en MMA. Le combat s’était révélé très lucratif pour l’UFC avec 1,6 million de " pay-per-views" vendus, le troisième plus gros total de l’histoire.

Un troisième combat sans ceinture en jeu

Dimanche, Dustin Poirier a visiblement confirmé cette trilogie avec McGregor, en tweetant "10 juillet", accompagné d’un diamant, son surnom dans l’octogone.

Mais les deux hommes ne combattront pas pour la ceinture des poids légers. Celle-ci sera en jeu deux mois plus tôt, lors de l’UFC 262 à Houston, avec un combat entre Michael Chandler et Charles Oliveira.

Numéro 1 de la catégorie depuis sa victoire contre McGregor, Poirier a préféré un nouveau combat lucratif avec l’Irlandais plutôt qu’un combat pour le titre. Une décision… saluée par Dana White.

"Ce garçon a travaillé dur toute sa vie pour être dans une position comme celle-là, c’est le combat qu’il faut prendre. Nous avons été dans des situations similaires auparavant avec des combattants qui ont fait l’erreur de ne pas prendre ce combat, c’était la plus grosse erreur de leur vie", avait confié le patron de l’UFC jeudi.

Vaincu par Khabib Nurmagomedov en octobre, lors de son dernier combat, l’Américain Justin Gaethje pourrait servir de remplaçant au troisième combat McGregor-Poirier en cas de problème pour l’un des deux hommes.

