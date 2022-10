ATP: "Je ne sais pas encore quand je vais rejouer sur le circuit", annonce Paire

Éliminé en quart de finale du Challenger de Lisbonne, Benoît Paire dit vouloir prendre son temps pour revenir à son meilleur niveau et se met en retrait du circuit.

Nouvelle pause pour Benoît Paire. Disparu du circuit ATP depuis sa défaite à l'US Open, le tennisman français s'est exilé en dehors des frontières de l'Hexagone pour retrouver la confiance au Challenger de Lisbonne. Éliminé en quart de finale du tournoi par le Kazakhe Skatov, le 165e joueur mondial a beaucoup appris lors de cette semaine au Portugal, mais il ne veut rien précipiter.

"J’ai réalisé beaucoup de choses cette semaine. Je vais prendre mon temps pour revenir à mon meilleur niveau physique et tennistique. Je ne sais pas encore quand je vais rejouer sur le circuit, il faut que je fasse une préparation pour ne plus me décevoir et vous décevoir aussi. See you soon on top (on se voit au sommet)", a-t-il écrit sur Instagram.

Il ressent de la pression en France

Des déclarations contradictoires à ce qu'il avait annoncé dans la presse portugaise en marge du Challenger. "Les gens attendent beaucoup de moi. J'étais numéro 18 mondial, alors quand je reviens, ils s'attendent à ce que je gagne toujours. Mentalement, je n'étais pas prêt à jouer mon meilleur tennis, alors j'ai pensé qu'il valait mieux être dans un endroit plus calme au Portugal, profiter de mon tennis. Je pense que si je vais bien mentalement et que je me sens bien physiquement, je peux revenir à mon meilleur niveau et être à nouveau dans le top 30 ou le top 20. Je dois commencer ici aux Challengers, gagner des matchs et des tournois", a rappelé Benoît Paire à Bola Amarela.

À 33 ans, reste à savoir si Benoît Paire va prendre son temps pour revenir ou s'il compte baisser le rideau définitivement. "Ce n'est pas facile de trouver la motivation mais je sais pourquoi je suis ici. Je ne joue pas ces tournois pour l'argent, mais parce que je veux gagner des matchs et revenir sur le circuit. Si j'ai l'impression que je ne peux pas jouer aux tournois ATP, j'arrêterai de jouer au tennis." Son dernier match sur le circuit ATP remonte à la fin du mois d'août et une défaite sèche contre Cameron Norrie au premier tour de l'US Open (6-0, 7-6, 6-0).