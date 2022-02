Acapulco: Zverev remporte le match le plus tardif de l’histoire du tennis

Alexander Zverev a bataillé pendant plus de trois heures pour venir à bout de l’Américain Jenson Brooksby (3-6, 7-6, 6-2) lors du tournoi d’Acapulco. La rencontre remportée par l’Allemand s’est terminée au milieu de la nuit ou plutôt très tôt dans la matinée, effaçant le record du match le plus tardif.

Tenant du titre à Acapulco, Alexander Zverev s’est fait peur lors de son entrée en lice face à Jenson Brooksby ce lundi. La tête de série numéro 2 du tournoi mexicain a lutté pendant 3h19 pour arracher la victoire (3-6, 7-6, 6-2). L’Allemand a même été contraint de sauver deux balles de match dans le tie-break de la deuxième manche remporté douze points à dix.

Au-delà de cette qualification compliquée pour les huitièmes de finale du tournoi, Alexander Zverev s’est offert le record du match le plus tardif de l’histoire avec un duel achevé à 4h55 du matin à Acapulco dans la nuit de lundi à mardi.

Un record vieux de 14 ans

Au terme d’un match difficile contre le 47e joueur mondial, l’Allemand de 24 ans a donc gagné le match qui s’est terminé le plus tard de l’histoire du tennis. Le précedent record en la matière datait de 2008 et un joli affrontement entre Lleyton Hewitt et le Chypriote Marcos Baghdatis au troisième tour de l’Open d’Australie.

Au terme d’un spectaculaire combat en cinq manches, l’Australien l’avait emporté (4-6, 7-5, 7-5, 6-7, 6-3) en terminant à 4h34 du matin (heure locale) lors d’une mémorable "night session" à Melbourne.

Le troisième joueur du classement ATP et Jenson Brooksby ont donc fait mieux de 21 minutes lors de leur affrontement qui a ravi les spectateurs présents dans les tribunes.

Les deux joueurs ont été bien aidés, il faut le reconnaître, par l’horaire surprenant de leur rencontre avec une programmation à 1h30 du matin au Mexique. Au prochain tour, Alexander Zverev affrontera son compatriote Peter Gojowczyk au prochain tour.