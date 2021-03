ATP: Nadal déclare forfait à Miami et privilégie la saison sur terre battue

Plus vu sur le circuit depuis son élimination en quarts de finale de l’Open d’Australie, Rafael Nadal a renoncé à disputer le Masters 1000 de Miami pour se concentrer sur la saison de terre battue, qui débutera le mois prochain.

Le tournoi de Miami comptera Andy Murray parmi ses invités, mais son tableau principal ne pourra pas compter sur la présence de Rafael Nadal. Quelques jours après le forfait de Roger Federer, c’est l'Espagnol qui annonce renoncer au Masters 1000 floridien. "Je suis triste d'annoncer que je ne jouerai pas à Miami, une ville que j'adore, a écrit le Majorquin sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de récupérer complètement et de me préparer pour la saison de terre battue en Europe. Un message spécial à mes fans aux Etats-Unis et en particulier à la grande communauté hispanophone qui m'a toujours apporté un grand soutien !"

Attendu à Monte-Carlo

Le tournoi de Miami comprend désormais 73 des 77 meilleurs joueurs mondiaux, dont Novak Djokovic, vainqueur de l’Open d’Australie, une compétition que Rafael Nadal avait quitté en quarts de finale, éliminé par le Grec Stefanos Tsitsipas. Avant de faire faux bond au tournoi américain, l’Espagnol avait décliné l’invitation de Dubaï, ne se sentant pas encore prêt à reprendre. Rafael Nadal devrait reprendre la compétition en Europe et non plus aux Etats-Unis, pour prendre part à la saison de terre battue qu’il affectionne tant et lui a procuré l’essentiel de ses titres majeurs, dont 13 succès à Roland-Garros.

Rafael Nadal pourrait reprendre la compétition à l'occasion du Masters 1000 de Monte-Carlo, lequel se déroulera à huis clos cette année en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Un tournoi auquel il est inscrit, contrairement à Roger Federer. Plusieurs journalistes ont révélé que le joueur de tennis suisse, qui entend profiter de la saison sur terre pour emmagasiner de la compétition avant de fouler l’herbe de son jardin, à Wimbledon, ne figurait pas sur la liste des joueurs inscrits, laquelle sera dévoilée cette semaine. Le maestro helvète n'a jamais gagné le tournoi et ne s'y est plus produit depuis 2016.