Indian Wells: Nadal échappe de peu à une première défaite en 2022

Rafael Nadal a joué à se faire très peur, mais s'est qualifié pour le 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells, samedi en battant laborieusement l'Américain Sebastian Korda (6-2, 1-6, 7-6). Ce dernier a été à deux points du match.

À deux points près, l'invincibilité de Rafael Nadal tombait. L'Espagnol, qui n'a toujours pas perdu le moindre match en 2022, a dû batailler samedi pour venir à bout de l'Américain Sebastian Korda au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells (6-2, 1-6, 7-6).

Impressionnante remontada

Le n°4 mondial reste donc invaincu en 16 matches joués cette année. Mais il s'en est fallu de peu pour que son adversaire ne crée une énorme surprise face à l'ogre de ce début de saison, qui a glané trois titres consécutifs (l'ATP 250 de Melbourne, l'Open d'Australie et le tournoi d'Acapulco).



Breaké deux fois dans la troisième manche et mené 5-2, Nadal semblait au bord du précipice, paraissant en difficulté physiquement. À 30-A sur service adverse, le Majorquin a alors entamé une impressionnante remontada, son tennis retrouvant soudainement des couleurs par la seule force de l'abnégation qu'on lui connaît, même quand ça ne veut pas et même quand tout semble perdu.

Pluie de fautes directes

Il a aligné quatre jeux consécutifs, instillant à chaque point gagné le doute chez son adversaire, conscient de passer si près de l'exploit. Si Korda s'est redonné une chance en poussant son adversaire au jeu décisif, ce dernier n'a pas manqué l'occasion de se sortir de ce match piège en imposant enfin son rythme, comme il l'avait fait au premier set.

En balade, sans forcer son jeu, Nadal donnait l'impression de pouvoir en finir vite. Mais Korda a très bien réagi, en accélérant la cadence et poussant dans ses retranchements le champion, qui a alors totalement perdu pied, avec une pluie de fautes directes commises. Mais même dans ces cas-là, cela ne dure jamais vraiment longtemps avec Nadal, qui tentera de poursuivre sa route dans le désert californien, contre le Britannique Daniel Evans au prochain tour.