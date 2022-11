Masters 1000 de Paris-Bercy: une mystérieuse boisson de Djokovic interroge

Une vidéo d’un proche de Novak Djokovic lui préparant une mystérieuse mixture en plein match, samedi lors du Masters 1000 de Paris-Bercy, est devenue virale sur les réseaux sociaux et provoque de très nombreux interrogations.

Alors que Novak Djokovic était en train de batailler en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy dimanche face au Danois Holger Rune, une vidéo tournée la veille lors de sa demi-finale face au Grec Stefanos Tsitsipas est devenue virale sur les réseaux sociaux. Celle-ci, captée par un spectateur dans l’enceinte parisienne, montre le clan du Serbe s’agiter pour préparer un breuvage depuis leurs sièges.

On y voit Ulises Badio, physiothérapeute du 8e joueur mondial, mettre la main dans un sac à dos pour attraper une bouteille d’eau avant de commencer à mélanger des ingrédients. La scène surprend encore plus lorsque certains proches du joueur prennent conscience qu’ils sont filmés et se postent devant Badio afin de cacher son action des regards indiscrets. Après avoir préparé cette étrange mixture, Badio a ensuite transmis la gourde à une ramasseuse de balle qui s’est dirigée vers le joueur pour la lui transmettre sur son banc.

Cette préparation mystérieuse et cette volonté de cacher le mélange ont immédiatement provoqué une vague d’interrogations sur les réseaux sociaux allant jusqu’à des allégations de dopage. Djokovic n’a pas réagi à cette vidéo après sa défaite surprise en finale face au prodige norvégien.

"Il faut voir le contexte du match, il était dans le dur physiquement, resitue Eric Salliot, journaliste spécialiste du tennis sur RMC Sport. Il a demandé un petit ravitaillement, il était en panne d’essence, il était dans le rouge. Dans ces cas-là, ils lui concoctent une potion ‘magique’ et il faut bien le mettre entre guillemets. C’est peut-être du sel, du sodium, pour éviter l’arrivée des crampes. Ils sont contrôlés et si c’était un produit dopant, croyez-moi, ça se saurait."

Une "potion magique" lors de Wimbledon

Ce n’est pas la première fois que le ravitaillement de Djokovic suscite quelques interrogations. Lors de la dernière édition de Wimbledon, le Serbe avait semblé aspirer le contenu de sa gourde, plutôt que le boire, entraînant une vague de spéculations. Interrogé à ce sujet par les journalistes, Djokovic avait joué la carte de l’ironie en indiquant qu’il s’agissait d’une "potion magique".

Selon The Telegraph, la star serbe est l'un des nombreux joueurs professionnels qui choisissent de prendre des suppléments énergétiques non mélangés ou de la poudre isotonique pendant les matchs. "Vous n'obtiendriez aucun avantage à le faire en milieu de match, mais je suis sûr que c'est isotonique, a déclaré une source à la publication. Beaucoup de joueurs ont commencé à manger de la poudre, même de la poudre isotonique avant l'entraînement. Ils ont commencé à le manger sans eau. C'est principalement des trucs de pré-entraînement parce que ça leur donne un buzz. J'imagine que c'est dégoûtant dans la gorge. C'est bizarre, mais c'est ce qu'ils font."

La nouvelle vidéo prise à Paris va nourrir davantage les spéculations autour du Serbe qui prend soin de garder secrètes les recettes de sa préparation diététique et physique. L’ancien numéro un mondial est connu pour son régime alimentaire sans gluten, sa pratique assidue du yoga et son respect monacal des heures de sommeil.