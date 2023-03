Tennis: Djokovic tombe à Dubaï, première défaite en 2023

Novak Djokovic a subi vendredi sa première défaite de l'année 2023, en tombant en demi-finale du tournoi ATP 500 de Dubaï face au Russe Daniil Medvedev en deux sets (6-4, 6-4).

Novak Djokovic a vu sa série de vingt victoires consécutives s'arrêter. Face à Daniil Medvedev, le numéro un mondial serbe s'est incliné en deux sets (6-4, 6-4) en demi-finale du tournoi ATP 500 de Dubaï. Le Russe affrontera en finale samedi son compatriote Andrey Rublev, tombeur plus tôt de l'Allemand Alexander Zverev en deux sets (6-3, 7-5), pour la première fois en six confrontations.



"Djoko" faisait son retour à Dubaï en compétition un mois après son triomphe à Melbourne et une blessure à une cuisse. Impeccable jusqu'en demi-finale, avec un seul set concédé face au Tchèque Tomas Machac au premier tour, le Serbe a été poussé dans ses retranchements par Medvedev dans une rencontre à haute intensité.



"Quand on joue Novak, il faut jouer son meilleur tennis. Je suis content d'avoir réussi à me mettre à son niveau", a déclaré après la rencontre le Russe, auteur de huit aces sur ses 27 coups gagnants. Après un premier set empoché en 40 minutes, Medvedev a ensuite résisté aux tentatives de retour de son adversaire du jour. "Dans le deuxième set, il y a eu beaucoup de situations difficiles, même si je n'ai pas eu de balle de break contre moi", a-t-il poursuivi, avant de reconnaître: "je me sentais mieux avant le match que maintenant, c'est toujours dur physiquement".



Samedi, Medvedev pourrait s'offrir son troisième titre de l'année après Doha et Rotterdam, le 18e de sa carrière, en cas de victoire contre Rublev, tenant du titre à Dubaï.

Djokovic fera-t-il Indian Wells ?

Pour Djokovic, la question est désormais de savoir s'il pourra prendre part aux prochains tournois du printemps à Indian Wells (8-19 mars) et Miami (22 mars-2 avril). Jeudi, il avait déclaré attendre une décision qui sera délivrée avant le tirage au sort du Masters 1000 d'Indian Wells lundi. Pour cela, il devra être autorisé à entrer sur le territoire américain sans être vacciné contre le Covid-19, alors que les autorités ont étendu jusqu'à avril l'obligation pour les visiteurs internationaux d'avoir reçu le vaccin anti-Covid. En cas d'interdiction, il a assuré qu'il se retirerait avant le tirage au sort.